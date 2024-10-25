25 EKİM 2024 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

25 Ekim 2024 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 02:40 Ateş Kuşları 05:30 Kalp Yarası 07:00 Kahvaltı Haberleri 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Bir Gece Masalı 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?Y 1 | 7

25 Ekim 2024 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 02:30 Güllerin Savaşı 04:30 Poyraz Karayel 07:00 Yabancı Damat 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Ayazın Sonu Güneş 17:15 Bizi Birleştiren Hayat 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 2 | 7

25 Ekim 2024 Cuma NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 01:00 Gizli Bahçe 03:30 Kefaret 05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Gizli Bahçe 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Gizli Bahçe 23:30 Orta Sayfa 3 | 7