25 EKİM 2024 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 25 Ekim 2024 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 25 Ekim 2024 Cuma TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
25 Ekim 2024 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
02:40 Ateş Kuşları
05:30 Kalp Yarası
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Bir Gece Masalı
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?Y
25 Ekim 2024 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
02:30 Güllerin Savaşı
04:30 Poyraz Karayel
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
25 Ekim 2024 Cuma NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
01:00 Gizli Bahçe
03:30 Kefaret
05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Gizli Bahçe
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Gizli Bahçe
23:30 Orta Sayfa
25 Ekim 2024 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
01:15 Kızılcık Şerbeti
03:45 Kalpazan
05:00 Siyah Kalp
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:00 Gelin Evi
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti