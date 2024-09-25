25 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 25 Eylül 2024 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 25 Eylül 2024 Çarşamba TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

25 Eylül 2024 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Dizi 03:20 Ateş Kuşları 06:00 Benim İçin Üzülme 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Dizi 23:20 Dizi 1 | 7

25 Eylül 2024 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 02:00 Güzel Aşklar Diyarı 04:30 Poyraz Karayel 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Bizi Birleştiren Hayat 11:45 Bizi Birleştiren Hayat 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Ayazın Sonu Güneş 17:15 Bizi Birleştiren Hayat 19:00 Kanal D Ana Haber 2 | 7

25 Eylül 2024 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 01:15 Kötü Kan 03:45 Mucize Doktor 05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 23:30 Hudutsuz Sevda 3 | 7