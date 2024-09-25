25 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 25 Eylül 2024 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 25 Eylül 2024 Çarşamba TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
25 Eylül 2024 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Dizi
03:20 Ateş Kuşları
06:00 Benim İçin Üzülme
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Dizi
23:20 Dizi
25 Eylül 2024 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
02:00 Güzel Aşklar Diyarı
04:30 Poyraz Karayel
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Bizi Birleştiren Hayat
11:45 Bizi Birleştiren Hayat
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
19:00 Kanal D Ana Haber
25 Eylül 2024 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
01:15 Kötü Kan
03:45 Mucize Doktor
05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
23:30 Hudutsuz Sevda
25 Eylül 2024 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Deha
02:45 Sandık Kokusu
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu