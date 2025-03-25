25 MART 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 25 Mart 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 25 Mart 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
25 Mart 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
03:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:45 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
25 Mart 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Eşref Rüya
02:30 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
22:45 Eşref Rüya
25 Mart 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 Hudutsuz Sevda
02:30 Şahane Hayatım
04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:00 Bay Yanlış
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Şakir Paşa Ailesi
22:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
25 Mart 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Bahar
02:30 Deha
04:45 Kızılcık Şerbeti
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar