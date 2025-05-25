25 MAYIS 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

25 Mayıs 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 10.00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet 12:10 Bir Gece Masalı 15:30 Can Borcu 20.00 Teo Liseler Arası Bilgi Yarışması 21.00 Kim Milyoner Olmak İster? 1 | 7

25 Mayıs 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Kavak Yelleri 08.30 Konuştukça 09.45 Magazin D Pazar 12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi 13.45 Arda ile Omuz Omuza 14.45 Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı 16.30 Uzak Şehir 20.00 Maymunlar Cehennemi: Savaş 22.45 Kanlı Dövüş 2 | 7

25 Mayıs 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11.15 Ekonomi Arası 11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi 13.00 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet 16.15 Çift Kişilik Oda 20.00 Recep İvedik 2 22.30 Hababam Sınıfı Merhaba 3 | 7