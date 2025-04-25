25 NİSAN 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

25 Nisan 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 01:45 Can Borcu 04:45 Hercai 07:00 Kahvaltı Haberleri 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Sustalı Ceylan 1 | 7

25 Nisan 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Eşref Rüya 02:45 Yargı 04:45 Kuzey Güney 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:45 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 2 | 7

25 Nisan 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:15 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 03:15 Şahane Hayatım 04:00 Her Yerde Sen 06:00 Kefaret 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Hudutsuz Sevda 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Karagül 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Üçlü Pürüz 22:00 Maskeli Beşler: İntikam Peşinde 23:45 Orta Sayfa 3 | 7