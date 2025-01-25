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25 OCAK 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 25 Ocak 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 25 Ocak 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

25 Ocak 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Can Borcu

05:30 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Zembilli

13:00 Can Borcu

16:00 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

1 | 7

25 Ocak 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Pek Yakında

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:45 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Pek Yakında

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 Deli Aşk

2 | 7

25 Ocak 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

01:30 Kızıl Goncalar

04:15 Adım Farah

06:00 Senden Daha Güzel

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

16:45 Şakir Paşa Ailesi

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi

22:30 Hudutsuz Sevda

3 | 7

25 Ocak 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Deha

02:45 Siyah Kalp

04:45 Sandık Kokusu

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Show Ana Haber

20:00 Demir Maske

22:30 Katil Avcısı

4 | 7