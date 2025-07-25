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25 TEMMUZ 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 25 Temmuz 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 25 Temmuz 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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25 TEMMUZ 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

24 Temmuz 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aile Saadeti

03:00 Bir Gece Masalı

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Maide'nin Altın Günü

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

21:50 Aile Saadeti

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25 TEMMUZ 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

24 Temmuz 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti

00:15 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti

01:30 Hava Operasyonu

02:00 Zalim İstanbul

04:30 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

22:15 Kuralsız Sokaklar

23:30 Hava Operasyonu

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25 TEMMUZ 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

24 Temmuz 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Kendi Yolumda

01:00 Aşk Mantık İntikam

03:00 İnadına Aşk

04:15 Kefaret

06:00 Karagül

08:00 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Ah Be Birader

22:15 Şevkat Yerimdar

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25 TEMMUZ 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

24 Temmuz 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 İftarlık Gazoz

00:30 7. Koğuştaki Mucize

02:45 İftarlık Gazoz

04:30 Kızılcık Şerbeti

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Eyvah Eyvah 3

22:15 Yusuf Yusuf

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25 TEMMUZ 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

24 Temmuz 2025 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Tatlım Tatlım

01:50 Aramızda Kalsın

03:30 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Banker Bilo

21:45 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

23:45 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

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25 TEMMUZ 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

24 Temmuz 2025 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Sadık Ahmet

00:30 Leyla ile Mecnun

03:20 Teşkilat

05:20 Kim Gitsin?

06:20 Ege'nin Hamsisi

08:50 Kod Adı Kırlangıç

10:15 Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gönül Dağı

23:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

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25 TEMMUZ 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

24 Temmuz 2025 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

01:15 MasterChef Türkiye

04:00 Gazete Magazin Yaz

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

Kaynak: HABER MERKEZİ
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