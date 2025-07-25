25 TEMMUZ 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

24 Temmuz 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:00 Kim Milyoner Olmak İster? 00:20 Aile Saadeti 03:00 Bir Gece Masalı 05:50 Bir Küçük Gün Işığı 07:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kader Oyunları 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 17:00 Maide'nin Altın Günü 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma 21:50 Aile Saadeti 1 | 7

24 Temmuz 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:00 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti 00:15 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti 01:30 Hava Operasyonu 02:00 Zalim İstanbul 04:30 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 09:30 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Magazin D Yaz 14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 16:30 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Kuralsız Sokaklar 22:15 Kuralsız Sokaklar 23:30 Hava Operasyonu 2 | 7

24 Temmuz 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:00 Kendi Yolumda 01:00 Aşk Mantık İntikam 03:00 İnadına Aşk 04:15 Kefaret 06:00 Karagül 08:00 Çalar Saat 10:00 Yasak Elma 12:45 Sen Çal Kapımı 15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Ah Be Birader 22:15 Şevkat Yerimdar 3 | 7

24 Temmuz 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?) 00:00 İftarlık Gazoz 00:30 7. Koğuştaki Mucize 02:45 İftarlık Gazoz 04:30 Kızılcık Şerbeti 06:00 Siyah Kalp 09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:00 Bahar 15:00 Kızılcık Şerbeti 18:25 Show Ana Haber 20:00 Eyvah Eyvah 3 22:15 Yusuf Yusuf 4 | 7

24 Temmuz 2025 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?) 00:00 Tatlım Tatlım 01:50 Aramızda Kalsın 03:30 Kiralık Aşk 05:30 Erkenci Kuş 07:00 Menajerimi Ara 09:00 Ada Masalı 11:00 Aramızda Kalsın 13:30 Kiralık Aşk 16:15 Erkenci Kuş 19:00 Star Haber 20:00 Banker Bilo 21:45 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 23:45 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 5 | 7

24 Temmuz 2025 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?) 00:00 Sadık Ahmet 00:30 Leyla ile Mecnun 03:20 Teşkilat 05:20 Kim Gitsin? 06:20 Ege'nin Hamsisi 08:50 Kod Adı Kırlangıç 10:15 Kendi Düşen Ağlamaz 13:00 Seksenler 14:25 Teşkilat 17:45 Kim Gitsin? 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Gönül Dağı 23:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 6 | 7