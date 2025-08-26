26 AĞUSTOS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

26 Ağustos 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:00 Aile Saadeti 00:20 Güven Bana 02:20 Kardeşlerim 05:20 Ateş Kuşları 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Can Borcu 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 17:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Güven Bana 23:20 Aile Saadeti 1 | 7

26 Ağustos 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:00 Eşref Rüya 01:45 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti 03:45 Poyraz Karayel 05:00 Kuzey Güney 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09:30 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Uzak Şehir 16:00 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Dokunmayın Şabanıma 21:45 Dokunmayın Şabanıma 23:45 Eşref Rüya 2 | 7

26 Ağustos 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:00 Transfer Dosyası 01:30 İlk Buluşma 03:00 Her Yerde Sen 04:00 Son Yaz 06:00 Karagül 08:30 Çalar Saat 10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:00 Yasak Elma 12:45 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Hava Muhalefeti 22:15 Başımız Belada 3 | 7

26 Ağustos 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?) 00:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı 02:00 Köşeyi Dönen Adam 03:15 Gelin Evi 06:00 Güzel Günler 08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah 10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:30 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:45 Hadi Hayırlısı : Istakoz'un Haritası 4 | 7

26 Ağustos 2025 Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?) 00:00 Charlie'nin Melekleri 00:45 Kral Kaybederse 02:30 Baba Ocağı 04:00 Dürüye'nin Güğümleri 06:00 Kiralık Aşk 07:00 İstanbullu Gelin 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 17:15 Kiralık Aşk 19:00 Star Haber 20:00 Hayalimdeki Düğün 22:15 Hayalimdeki Düğün 23:45 Kral Kaybederse 5 | 7

26 Ağustos 2025 Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?) 00:00 Gönül Dağı 02:00 Leyla ile Mecnun 04:40 Seksenler 06:00 Ege'nin Hamsisi 09:50 Kendi Düşen Ağlamaz 14:10 Seksenler 14:20 Teşkilat 17:45 Kim Gitsin? 18:40 İddiaların Aksine 19:00 Ana Haber 19:45 Kairat Almaty-Celtic 22:00 Strum Graz-Bodo/Glimt 6 | 7