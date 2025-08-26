26 AĞUSTOS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 26 Ağustos 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 26 Ağustos 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
26 Ağustos 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Aile Saadeti
00:20 Güven Bana
02:20 Kardeşlerim
05:20 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Güven Bana
23:20 Aile Saadeti
26 Ağustos 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Eşref Rüya
01:45 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti
03:45 Poyraz Karayel
05:00 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Dokunmayın Şabanıma
21:45 Dokunmayın Şabanıma
23:45 Eşref Rüya
26 Ağustos 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 Transfer Dosyası
01:30 İlk Buluşma
03:00 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
12:45 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Hava Muhalefeti
22:15 Başımız Belada
26 Ağustos 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
02:00 Köşeyi Dönen Adam
03:15 Gelin Evi
06:00 Güzel Günler
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Hadi Hayırlısı : Istakoz'un Haritası
26 Ağustos 2025 Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 Charlie'nin Melekleri
00:45 Kral Kaybederse
02:30 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
06:00 Kiralık Aşk
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Hayalimdeki Düğün
22:15 Hayalimdeki Düğün
23:45 Kral Kaybederse
26 Ağustos 2025 Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 Gönül Dağı
02:00 Leyla ile Mecnun
04:40 Seksenler
06:00 Ege'nin Hamsisi
09:50 Kendi Düşen Ağlamaz
14:10 Seksenler
14:20 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
18:40 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:45 Kairat Almaty-Celtic
22:00 Strum Graz-Bodo/Glimt
26 Ağustos 2025 Salı TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye