  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. 26 AĞUSTOS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

26 AĞUSTOS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 26 Ağustos 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 26 Ağustos 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
26 AĞUSTOS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

26 Ağustos 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Aile Saadeti

00:20 Güven Bana

02:20 Kardeşlerim

05:20 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Can Borcu

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Güven Bana

23:20 Aile Saadeti

1 | 7
26 AĞUSTOS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

26 Ağustos 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Eşref Rüya

01:45 Ejder Yürek: Büyücünün Laneti

03:45 Poyraz Karayel

05:00 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Dokunmayın Şabanıma

21:45 Dokunmayın Şabanıma

23:45 Eşref Rüya

2 | 7
26 AĞUSTOS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

26 Ağustos 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Transfer Dosyası

01:30 İlk Buluşma

03:00 Her Yerde Sen

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

12:45 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Hava Muhalefeti

22:15 Başımız Belada

3 | 7
26 AĞUSTOS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

26 Ağustos 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

02:00 Köşeyi Dönen Adam

03:15 Gelin Evi

06:00 Güzel Günler

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Hadi Hayırlısı : Istakoz'un Haritası

4 | 7
26 AĞUSTOS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

26 Ağustos 2025 Salı STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Charlie'nin Melekleri

00:45 Kral Kaybederse

02:30 Baba Ocağı

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

06:00 Kiralık Aşk

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Hayalimdeki Düğün

22:15 Hayalimdeki Düğün

23:45 Kral Kaybederse

5 | 7
26 AĞUSTOS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

26 Ağustos 2025 Salı TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Gönül Dağı

02:00 Leyla ile Mecnun

04:40 Seksenler

06:00 Ege'nin Hamsisi

09:50 Kendi Düşen Ağlamaz

14:10 Seksenler

14:20 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

18:40 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

19:45 Kairat Almaty-Celtic

22:00 Strum Graz-Bodo/Glimt

6 | 7
26 AĞUSTOS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

26 Ağustos 2025 Salı TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

Kaynak: HABER MERKEZİ
7 | 7