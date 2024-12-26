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  4. 26 ARALIK 2024 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

26 ARALIK 2024 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 26 Aralık 2024 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 26 Aralık 2024 Perşembe TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

26 Aralık 2024 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Can Borcu

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Holding

23:45 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

1 | 7

26 Aralık 2024 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

02:00 Zalim İstanbul

04:30 Taş Kağıt Makas

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

2 | 7

26 Aralık 2024 Perşembe NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)

02:15 Şakir Paşa Ailesi

04:45 Kefaret

05:45 Şahane Hayatım

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Şakir Paşa Ailesi

3 | 7

26 Aralık 2024 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Siyah Kalp

02:45 Bahar

04:45 Kızılcık Şerbeti

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

4 | 7