26 ARALIK 2024 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 26 Aralık 2024 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 26 Aralık 2024 Perşembe TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
26 Aralık 2024 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Can Borcu
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Holding
23:45 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
26 Aralık 2024 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
02:00 Zalim İstanbul
04:30 Taş Kağıt Makas
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
26 Aralık 2024 Perşembe NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
02:15 Şakir Paşa Ailesi
04:45 Kefaret
05:45 Şahane Hayatım
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Şakir Paşa Ailesi
26 Aralık 2024 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Siyah Kalp
02:45 Bahar
04:45 Kızılcık Şerbeti
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp