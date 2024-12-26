26 ARALIK 2024 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

26 Aralık 2024 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Can Borcu 03:00 Aldatmak 05:50 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Holding 23:45 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 1 | 7

26 Aralık 2024 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 02:00 Zalim İstanbul 04:30 Taş Kağıt Makas 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:15 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 İnci Taneleri 2 | 7

26 Aralık 2024 Perşembe NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 02:15 Şakir Paşa Ailesi 04:45 Kefaret 05:45 Şahane Hayatım 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Şakir Paşa Ailesi 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Hudutsuz Sevda 23:45 Şakir Paşa Ailesi 3 | 7