26 EKİM 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 26 Ekim 2024 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 26 Ekim 2024 Cumartesi TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
26 Ekim 2024 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Karadut
03:00 Ateş Kuşları
05:50 Kalp Yarası
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
11:00 Karadut
14:00 Babam
16:45 Godzilla vs. Kong
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Jackie Chan Efsanesi
22:50 The King's Man: Başlangıç
26 Ekim 2024 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Yalan
02:30 Güllerin Savaşı
04:30 Poyraz Karayel
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
26 Ekim 2024 Cumartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
01:30 Yabani
04:00 Mucize Doktor
06:00 Şahane Hayatım
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kamera Arkası
11:45 Kızıl Goncalar
15:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
26 Ekim 2024 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Sandık Kokusu
02:30 Bahar
05:00 Kızılcık Şerbeti
08:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:45 Siyah Kalp
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kalpazan