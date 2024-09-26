26 EYLÜL 2024 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 26 Eylül 2024 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 26 Eylül 2024 Perşembe TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

26 Eylül 2024 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 02:00 Ateş Kuşları 05:00 Benim İçin Üzülme 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Dizi 23:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 1 | 7

26 Eylül 2024 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 04:00 Poyraz Karayel 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Bizi Birleştiren Hayat 11:45 Bizi Birleştiren Hayat 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Ayazın Sonu Güneş 17:15 Bizi Birleştiren Hayat 19:00 Kanal D Ana Haber 2 | 7

26 Eylül 2024 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 02:15 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 04:45 Yasak Elma 06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Kötü Kan 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Hudutsuz Sevda 23:45 Kötü Kan 3 | 7