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  4. 26 EYLÜL 2024 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

26 EYLÜL 2024 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 26 Eylül 2024 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 26 Eylül 2024 Perşembe TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

26 Eylül 2024 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

02:00 Ateş Kuşları

05:00 Benim İçin Üzülme

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Dizi

23:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

1 | 7

26 Eylül 2024 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

04:00 Poyraz Karayel

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Bizi Birleştiren Hayat

11:45 Bizi Birleştiren Hayat

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

19:00 Kanal D Ana Haber

2 | 7

26 Eylül 2024 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)

02:15 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

04:45 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Kötü Kan

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Kötü Kan

3 | 7

26 Eylül 2024 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Bahar

02:45 Siyah Kalp

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

23:15 Deha

4 | 7