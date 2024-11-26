26 KASIM 2024 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 26 Kasım 2024 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 26 Kasım 2024 Salı TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
26 Kasım 2024 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
26 Kasım 2024 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
06:30 Annem Ankara
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara
22:45 Uzak Şehir
01:30 Annem Ankara
03:30 Güllerin Savaşı
05:30 Poyraz Karayel
26 Kasım 2024 Salı NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Aşk Evlilik Boşanma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Aşk Evlilik Boşanma
04:30 Kefaret
05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
26 Kasım 2024 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Kalpazan
02:45 Sandık Kokusu
05:00 Siyah Kalp