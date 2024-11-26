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  4. 26 KASIM 2024 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

26 KASIM 2024 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 26 Kasım 2024 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 26 Kasım 2024 Salı TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

26 Kasım 2024 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

06:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Aldatmak

1 | 7

26 Kasım 2024 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

06:30 Annem Ankara

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Annem Ankara

22:45 Uzak Şehir

01:30 Annem Ankara

03:30 Güllerin Savaşı

05:30 Poyraz Karayel

2 | 7

26 Kasım 2024 Salı NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Aşk Evlilik Boşanma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Aşk Evlilik Boşanma

04:30 Kefaret

05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

3 | 7

26 Kasım 2024 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Kalpazan

02:45 Sandık Kokusu

05:00 Siyah Kalp

4 | 7