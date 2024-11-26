26 KASIM 2024 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

26 Kasım 2024 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 06:00 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 atv Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Bir Gece Masalı 00:20 Kuruluş Osman 03:00 Aldatmak 1 | 7

26 Kasım 2024 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 06:30 Annem Ankara 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Annem Ankara 22:45 Uzak Şehir 01:30 Annem Ankara 03:30 Güllerin Savaşı 05:30 Poyraz Karayel 2 | 7

26 Kasım 2024 Salı NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:30 Aşk Evlilik Boşanma 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber 20:00 Aşk Evlilik Boşanma 04:30 Kefaret 05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce 3 | 7