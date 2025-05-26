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  4. 26 MAYIS 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

26 MAYIS 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 26 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 26 Mayıs 2025 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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26 MAYIS 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var? - Resim: 1

26 Mayıs 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Top Gun: Maverick

22:40 Koruyucu

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26 MAYIS 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var? - Resim: 2

26 Mayıs 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:45 Arka Sokaklar

03:15 Yargı

05:45 5N 1K

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

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26 MAYIS 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var? - Resim: 3

26 Mayıs 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:45 Çift Kişilik Oda

03:15 Adım Farah

04:45 Elkızı

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:45 En Hamarat Benim

16:45 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Çift Kişilik Oda

22:45 Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası

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26 MAYIS 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var? - Resim: 4

26 Mayıs 2025 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:30 Lohusa

02:30 Şark Bülbülü

04:00 Dolap Beygiri

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tamirci

22:30 Cehennem Melekleri

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