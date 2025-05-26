26 MAYIS 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

26 Mayıs 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Kuruluş Osman 03:00 Aldatmak 05:50 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Top Gun: Maverick 22:40 Koruyucu 1 | 7

26 Mayıs 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:45 Arka Sokaklar 03:15 Yargı 05:45 5N 1K 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:30 Gelinim Mutfakta 16:30 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Uzak Şehir 2 | 7

26 Mayıs 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:45 Çift Kişilik Oda 03:15 Adım Farah 04:45 Elkızı 06:00 Karagül 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Yasak Elma 13:45 En Hamarat Benim 16:45 Karagül 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Çift Kişilik Oda 22:45 Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası 3 | 7