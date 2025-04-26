26 NİSAN 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

26 Nisan 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 02:10 Bir Gece Masalı 05:00 Hercai 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Can Borcu 13:00 Kuruluş Osman 16:00 Bir Gece Masalı 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Can Borcu 1 | 7

26 Nisan 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Uzak Şehir 02:45 Yargı 04:45 Kuzey Güney 06:15 Kavak Yelleri 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 Arka Sokaklar 16:00 Uzak Şehir 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Geçmişi Olmayan Adam 22:30 Dünya'nın Kurtuluş Günü 2 | 7

26 Nisan 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 01:30 Şahane Hayatım 04:00 Her Yerde Sen 06:00 Kefaret 07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Memet Özer ile Mutfakta 12:15 Kamera Arkası 12:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 16:00 Şakir Paşa Ailesi 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Mutluyuz 22:00 Hareket Sekiz 3 | 7