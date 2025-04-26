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26 NİSAN 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 26 Nisan 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 26 Nisan 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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26 NİSAN 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

26 Nisan 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

02:10 Bir Gece Masalı

05:00 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

13:00 Kuruluş Osman

16:00 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

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26 NİSAN 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

26 Nisan 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Uzak Şehir

02:45 Yargı

04:45 Kuzey Güney

06:15 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Geçmişi Olmayan Adam

22:30 Dünya'nın Kurtuluş Günü

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26 NİSAN 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

26 Nisan 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

01:30 Şahane Hayatım

04:00 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

16:00 Şakir Paşa Ailesi

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Mutluyuz

22:00 Hareket Sekiz

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26 NİSAN 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

26 Nisan 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Bahar

02:30 Deha

04:45 Kızılcık Şerbeti

08:00 Siyah Kalp

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

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