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26 OCAK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 26 Ocak 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 26 Ocak 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

26 Ocak 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Zembilli

03:00 Kuruluş Osman

05:30 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Kuruluş Osman

15:30 Can Borcu

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel

21:00 Kim Milyoner Olmak İster?

1 | 7

26 Ocak 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

01:15 Deli Aşk

03:00 Siyah Beyaz Aşk

04:15 Kuzey Güney

04:30 Müzik Arası

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Miraç Gecesi Özel

21:45 Pi'nin Yaşamı

23:45 İftarlık Gazoz

2 | 7

26 Ocak 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

01:15 Şakir Paşa Ailesi

03:30 Adım Farah

05:30 Senden Daha Güzel

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi

3 | 7

26 Ocak 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:45 Demir Maske

02:45 Katil Avcısı

04:30 Kızılcık Şerbeti

07:00 Sandık Kokusu

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Deha

18:25 Show Ana Haber

20:00 Deha

4 | 7