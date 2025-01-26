26 OCAK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 26 Ocak 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 26 Ocak 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
26 Ocak 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Zembilli
03:00 Kuruluş Osman
05:30 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Kuruluş Osman
15:30 Can Borcu
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
26 Ocak 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
01:15 Deli Aşk
03:00 Siyah Beyaz Aşk
04:15 Kuzey Güney
04:30 Müzik Arası
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Miraç Gecesi Özel
21:45 Pi'nin Yaşamı
23:45 İftarlık Gazoz
26 Ocak 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
01:15 Şakir Paşa Ailesi
03:30 Adım Farah
05:30 Senden Daha Güzel
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi
26 Ocak 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:45 Demir Maske
02:45 Katil Avcısı
04:30 Kızılcık Şerbeti
07:00 Sandık Kokusu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Deha
18:25 Show Ana Haber
20:00 Deha