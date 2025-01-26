26 OCAK 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

26 Ocak 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Zembilli 03:00 Kuruluş Osman 05:30 Hercai 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet 11:20 Dizi TV 12:10 Kuruluş Osman 15:30 Can Borcu 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel 21:00 Kim Milyoner Olmak İster? 1 | 7

26 Ocak 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 01:15 Deli Aşk 03:00 Siyah Beyaz Aşk 04:15 Kuzey Güney 04:30 Müzik Arası 07:00 Küçük Ağa 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi 13:45 Arda ile Omuz Omuza 14:45 Uzak Şehir 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Miraç Gecesi Özel 21:45 Pi'nin Yaşamı 23:45 İftarlık Gazoz 2 | 7

26 Ocak 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 01:15 Şakir Paşa Ailesi 03:30 Adım Farah 05:30 Senden Daha Güzel 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi 13:00 Kızıl Goncalar 16:30 Hudutsuz Sevda 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Şakir Paşa Ailesi 3 | 7