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26 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 26 Temmuz 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 26 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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26 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

26 Temmuz 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Aile Saadeti

00:50 Kardeşim Benim

03:00 Bir Gece Masalı

05:00 Bir Küçük Gün Işığı

07:00 Gençliğim Eyvah

09:00 Zembilli

11:50 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

13:40 Aile Saadeti

17:00 Çakallarla Dans 4

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kızıl Hare

22:40 Ölümlü Dünya

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26 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

26 Temmuz 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Hava Operasyonu

01:30 Hava Operasyonu

02:45 Zalim İstanbul

04:45 Kuzey Güney

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Gelin Halayı

15:30 Kuralsız Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

23:30 Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı

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26 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

26 Temmuz 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Şevkat Yerimdar

01:00 Aşk Mantık İntikam

03:30 İnadına Aşk

04:15 Kefaret

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kirli Sepeti

13:00 Yasak Elma

16:00 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yanlış Anlama 2

22:15 Tam Kafadan Karavana

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26 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

26 Temmuz 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Eyvah Eyvah 3

02:00 Yusuf Yusuf

03:30 Kızılcık Şerbeti

06:00 Siyah Kalp

08:00 Kaynanalar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 İbo İle Güllüşah

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

23:45 Şaban Pabucu Yarım

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26 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

26 Temmuz 2025 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

01:45 Aramızda Kalsın

02:30 Kod 355

03:30 Kiralık Aşk

05:00 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Hanım Köylü

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Kod 355

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26 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

26 Temmuz 2025 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

00:50 Leyla ile Mecnun

03:40 Seksenler

04:05 Kim Gitsin?

05:35 Hayallerinin Peşinde

06:20 Yedi Numara

07:55 Hayatımın Neşesi

10:25 Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 2: Dinozorlar Çağı

12:10 Yeşil Deniz

14:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

20:00 Pembe Panter

21:55 Ölüm Yarışı

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26 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

26 Temmuz 2025 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Yaparsın Bilirim

03:30 Gazete Magazin Yaz

06:00 Tuzak

07:45 Süper 1 Takım

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin

14:45 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 MasterChef Türkiye

Kaynak: HABER MERKEZİ
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