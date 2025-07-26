26 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 26 Temmuz 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 26 Temmuz 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
26 Temmuz 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Aile Saadeti
00:50 Kardeşim Benim
03:00 Bir Gece Masalı
05:00 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Gençliğim Eyvah
09:00 Zembilli
11:50 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
13:40 Aile Saadeti
17:00 Çakallarla Dans 4
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kızıl Hare
22:40 Ölümlü Dünya
26 Temmuz 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Hava Operasyonu
01:30 Hava Operasyonu
02:45 Zalim İstanbul
04:45 Kuzey Güney
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Gelin Halayı
15:30 Kuralsız Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
23:30 Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı
26 Temmuz 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 Şevkat Yerimdar
01:00 Aşk Mantık İntikam
03:30 İnadına Aşk
04:15 Kefaret
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
13:00 Yasak Elma
16:00 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yanlış Anlama 2
22:15 Tam Kafadan Karavana
26 Temmuz 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Eyvah Eyvah 3
02:00 Yusuf Yusuf
03:30 Kızılcık Şerbeti
06:00 Siyah Kalp
08:00 Kaynanalar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 İbo İle Güllüşah
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
23:45 Şaban Pabucu Yarım
26 Temmuz 2025 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun
01:45 Aramızda Kalsın
02:30 Kod 355
03:30 Kiralık Aşk
05:00 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Hanım Köylü
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Kod 355
26 Temmuz 2025 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00:50 Leyla ile Mecnun
03:40 Seksenler
04:05 Kim Gitsin?
05:35 Hayallerinin Peşinde
06:20 Yedi Numara
07:55 Hayatımın Neşesi
10:25 Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 2: Dinozorlar Çağı
12:10 Yeşil Deniz
14:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
20:00 Pembe Panter
21:55 Ölüm Yarışı
26 Temmuz 2025 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin
14:45 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 MasterChef Türkiye