26 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

26 Temmuz 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:00 Aile Saadeti 00:50 Kardeşim Benim 03:00 Bir Gece Masalı 05:00 Bir Küçük Gün Işığı 07:00 Gençliğim Eyvah 09:00 Zembilli 11:50 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma 13:40 Aile Saadeti 17:00 Çakallarla Dans 4 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kızıl Hare 22:40 Ölümlü Dünya 1 | 7

26 Temmuz 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:00 Hava Operasyonu 01:30 Hava Operasyonu 02:45 Zalim İstanbul 04:45 Kuzey Güney 07:00 Yabancı Damat 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Gelin Halayı 15:30 Kuralsız Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 23:30 Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı 2 | 7

26 Temmuz 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:00 Şevkat Yerimdar 01:00 Aşk Mantık İntikam 03:30 İnadına Aşk 04:15 Kefaret 06:00 Karagül 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 10:00 Kirli Sepeti 13:00 Yasak Elma 16:00 Şevkat Yerimdar 19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Yanlış Anlama 2 22:15 Tam Kafadan Karavana 3 | 7

26 Temmuz 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?) 00:00 Eyvah Eyvah 3 02:00 Yusuf Yusuf 03:30 Kızılcık Şerbeti 06:00 Siyah Kalp 08:00 Kaynanalar 10:00 Cumartesi Sürprizi 13:00 İbo İle Güllüşah 15:00 Kızılcık Şerbeti 18:25 Show Ana Haber 23:45 Şaban Pabucu Yarım 4 | 7

26 Temmuz 2025 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?) 00:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 01:45 Aramızda Kalsın 02:30 Kod 355 03:30 Kiralık Aşk 05:00 Erkenci Kuş 07:00 Menajerimi Ara 09:00 Hanım Köylü 11:00 Aramızda Kalsın 13:30 Kiralık Aşk 16:15 Erkenci Kuş 19:00 Star Haber 20:00 Kod 355 5 | 7

26 Temmuz 2025 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?) 00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 00:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı 00:50 Leyla ile Mecnun 03:40 Seksenler 04:05 Kim Gitsin? 05:35 Hayallerinin Peşinde 06:20 Yedi Numara 07:55 Hayatımın Neşesi 10:25 Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 2: Dinozorlar Çağı 12:10 Yeşil Deniz 14:10 Mehmed: Fetihler Sultanı 17:45 Kim Gitsin? 19:00 Ana Haber 20:00 Pembe Panter 21:55 Ölüm Yarışı 6 | 7