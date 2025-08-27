27 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

27 Ağustos 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:00 Aile Saadeti 02:20 Kardeşlerim 05:10 Ateş Kuşları 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Can Borcu 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 17:00 Görevimiz Tatil 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Macera Ormanı 22:35 Macera Ormanı 1 | 7

27 Ağustos 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:00 Eşref Rüya 02:00 Poyraz Karayel 04:00 Kuzey Güney 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09:30 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Uzak Şehir 16:00 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Avengers: Endgame 23:45 Eşref Rüya 2 | 7

27 Ağustos 2025 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:00 Başımız Belada 00:30 İlk Buluşma 02:45 Her Yerde Sen 04:00 Son Yaz 06:00 Karagül 08:30 Çalar Saat 10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:00 Yasak Elma 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Üçlü Pürüz 22:15 Mutlu Aile Tablosu 3 | 7

27 Ağustos 2025 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?) 00:00 Hadi Hayırlısı : Istakoz'un Haritası 02:15 Gelin Evi 04:00 Hadi Hayırlısı : Istakoz'un Haritası 06:00 Güzel Günler 08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah 10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:30 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Lohusa 22:30 Nasipse Olur 4 | 7

27 Ağustos 2025 Çarşamba STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?) 00:00 Kral Kaybederse 02:00 Baba Ocağı 04:00 Dürüye'nin Güğümleri 05:30 Kiralık Aşk 07:00 İstanbullu Gelin 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 17:15 Kiralık Aşk 19:00 Star Haber 20:00 Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili 22:00 Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili 5 | 7

27 Ağustos 2025 Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?) 00:00 Strum Graz - Bodo/Glimt 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı 01:50 Leyla ile Mecnun 04:40 Kim Gitsin? 05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 05:40 Kara Tahta 08:15 Kendi Düşen Ağlamaz 11:30 Set Sayısı 12:00 Türkiye - Kanada 14:00 Set Sayısı 14:15 Teşkilat 17:45 Kim Gitsin? 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Maç Özel 22:00 Benfica - Fenerbahçe 6 | 7