27 KASIM 2024 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

27 Kasım 2024 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Kuruluş Osman 03:00 Aldatmak 05:50 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kuruluş Osman 1 | 7

27 Kasım 2024 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 01:45 Yalan 04:00 Güllerin Savaşı 05:15 Poyraz Karayel 07:00 Afili Aşk 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:15 Annem Ankara 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Annem Ankara 22:30 Annem Ankara 2 | 7

27 Kasım 2024 Çarşamba NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 02:00 Aşk Evlilik Boşanma 04:30 Kefaret 05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 23:30 Hudutsuz Sevda 3 | 7