27 MAYIS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 27 Mayıs 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 27 Mayıs 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
27 Mayıs 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:40 Bir Gece Masalı
03:30 Aldatmak
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
27 Mayıs 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Eşref Rüya
02:30 Yargı
04:30 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Arka Sokaklar
27 Mayıs 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
01:00 Çift Kişilik Oda
03:30 Adım Farah
05:15 Elkızı
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik 7
22:15 Çift Kişilik Oda
27 Mayıs 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
01:30 Tamirci
03:00 Bahar
05:30 Kızılcık Şerbeti
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar