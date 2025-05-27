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27 MAYIS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 27 Mayıs 2025 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 27 Mayıs 2025 Salı TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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27 MAYIS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var? - Resim: 1

27 Mayıs 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:40 Bir Gece Masalı

03:30 Aldatmak

06:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

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27 MAYIS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var? - Resim: 2

27 Mayıs 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Eşref Rüya

02:30 Yargı

04:30 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 Arka Sokaklar

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27 MAYIS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var? - Resim: 3

27 Mayıs 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

01:00 Çift Kişilik Oda

03:30 Adım Farah

05:15 Elkızı

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 7

22:15 Çift Kişilik Oda

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27 MAYIS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var? - Resim: 4

27 Mayıs 2025 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

01:30 Tamirci

03:00 Bahar

05:30 Kızılcık Şerbeti

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

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