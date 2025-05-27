27 MAYIS 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

27 Mayıs 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:40 Bir Gece Masalı 03:30 Aldatmak 06:00 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Bir Gece Masalı 1 | 7

27 Mayıs 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Eşref Rüya 02:30 Yargı 04:30 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:30 Gelinim Mutfakta 16:30 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Uzak Şehir 23:15 Arka Sokaklar 2 | 7

27 Mayıs 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 01:00 Çift Kişilik Oda 03:30 Adım Farah 05:15 Elkızı 06:00 Karagül 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Yasak Elma 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Karagül 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Recep İvedik 7 22:15 Çift Kişilik Oda 3 | 7