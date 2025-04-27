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27 NİSAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 27 Nisan 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 27 Nisan 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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27 NİSAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

27 Nisan 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

10.00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

12:10 Can Borcu

15:30 Sustalı Ceylan

20.00 Kardelenler

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27 NİSAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

27 Nisan 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Kavak Yelleri

08.30 Konuştukça

12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 İnci Taneleri

16.30 Eşref Rüya

20.00 Doğu Ekspresinde Cinayet

22.30 Kod Adı Londra

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27 NİSAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

27 Nisan 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

 11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Kızıl Goncalar

16.00 Hudutsuz Sevda

20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar  

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27 NİSAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

27 Nisan 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

08.00 Kızılcık Şerbeti

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 İyi Aile Çocuğu

14.45 Deha

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Deha

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