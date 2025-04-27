27 NİSAN 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

27 Nisan 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 10.00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet 12:10 Can Borcu 15:30 Sustalı Ceylan 20.00 Kardelenler 1 | 7

27 Nisan 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Kavak Yelleri 08.30 Konuştukça 12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi 13.45 Arda ile Omuz Omuza 14.45 İnci Taneleri 16.30 Eşref Rüya 20.00 Doğu Ekspresinde Cinayet 22.30 Kod Adı Londra 2 | 7

27 Nisan 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11.15 Ekonomi Arası 11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi 13.00 Kızıl Goncalar 16.00 Hudutsuz Sevda 20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 3 | 7