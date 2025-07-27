27 TEMMUZ 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 27 Temmuz 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 27 Temmuz 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
27 Temmuz 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
07.00 Gençliğim Eyvah
09.00 Zembilli
11.50 Güven Bana
14.00 Oflu Hocanın Şifresi 2
16.00 Aile Saadeti
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
27 Temmuz 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13.45 Turnike
16.00 Dijital Esaret
18.30 Kanal D Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
23.45 Dev Primatların Savaşı
27 Temmuz 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepet
12.45 Yasak Elma
16.00 Şevkat Yerimdar
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Hava Muhalefeti
22.15 Şevkat Yerimdar
23.00 Now Spor
27 Temmuz 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
06.00 Siyah Kalp
08.00 Yavru ile Katip
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Şaban Pabucu Yarım
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.45 Düttürü Dünya
27 Temmuz 2025 Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
07:00 Menajerimi Ara
08.30 Hanım Köylü
10.00 Aramızda Kalsın
12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14.00 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
22.30 İyi Oyun
27 Temmuz 2025 Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
06.55 Hayatımın Neşesi
09.30 Alpaslan Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
12.30 Yeşil Deniz
14.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.05 Pembe Panter
19.00 Ana Haber
20.00 Hobit: Beklenmedik Yolculuk
23.30 3’te 3
27 Temmuz 2025 Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin Yaz
15.45 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm