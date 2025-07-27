27 TEMMUZ 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

27 Temmuz 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 07.00 Gençliğim Eyvah 09.00 Zembilli 11.50 Güven Bana 14.00 Oflu Hocanın Şifresi 2 16.00 Aile Saadeti 19.00 atv Ana Haber 20.00 Kim Milyoner Olmak İster? 1 | 7

27 Temmuz 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Yabancı Damat 08.30 Konuştukça 09.45 Magazin D Pazar 12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi 13.45 Turnike 16.00 Dijital Esaret 18.30 Kanal D Haber 20.00 Kuralsız Sokaklar 23.45 Dev Primatların Savaşı 2 | 7

27 Temmuz 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 10.00 Kirli Sepet 12.45 Yasak Elma 16.00 Şevkat Yerimdar 19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu 20.00 Hava Muhalefeti 22.15 Şevkat Yerimdar 23.00 Now Spor 3 | 7

27 Temmuz 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?) 06.00 Siyah Kalp 08.00 Yavru ile Katip 10.00 Pazar Sürprizi 13.00 Şaban Pabucu Yarım 15.00 Kızılcık Şerbeti 18.25 Hafta Sonu Ana Haber 20.00 Güldür Güldür Show 23.45 Düttürü Dünya 4 | 7

27 Temmuz 2025 Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?) 07:00 Menajerimi Ara 08.30 Hanım Köylü 10.00 Aramızda Kalsın 12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk 14.00 Kiralık Aşk 16:15 Erkenci Kuş 19.00 Star Haber 20.00 Çok Güzel Hareketler 2 22.30 İyi Oyun 5 | 7

27 Temmuz 2025 Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?) 06.55 Hayatımın Neşesi 09.30 Alpaslan Büyük Selçuklu 11.45 Enine Boyuna 12.30 Yeşil Deniz 14.00 Mehmed: Fetihler Sultanı 17.05 Pembe Panter 19.00 Ana Haber 20.00 Hobit: Beklenmedik Yolculuk 23.30 3’te 3 6 | 7