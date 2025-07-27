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27 TEMMUZ 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 27 Temmuz 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 27 Temmuz 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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27 TEMMUZ 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

27 Temmuz 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

07.00 Gençliğim Eyvah

09.00 Zembilli

11.50 Güven Bana

14.00 Oflu Hocanın Şifresi 2

16.00 Aile Saadeti

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

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27 TEMMUZ 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

27 Temmuz 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13.45 Turnike

16.00 Dijital Esaret

18.30 Kanal D Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

23.45 Dev Primatların Savaşı

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27 TEMMUZ 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

27 Temmuz 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepet

12.45 Yasak Elma

16.00 Şevkat Yerimdar

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Hava Muhalefeti

22.15 Şevkat Yerimdar

23.00 Now Spor

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27 TEMMUZ 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

27 Temmuz 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

06.00 Siyah Kalp

08.00 Yavru ile Katip

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Şaban Pabucu Yarım

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.45 Düttürü Dünya

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27 TEMMUZ 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

27 Temmuz 2025 Pazar STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

07:00 Menajerimi Ara

08.30 Hanım Köylü

10.00 Aramızda Kalsın

12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14.00 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber  

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

22.30 İyi Oyun

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27 TEMMUZ 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

27 Temmuz 2025 Pazar TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

06.55 Hayatımın Neşesi

09.30 Alpaslan Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

12.30 Yeşil Deniz

14.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.05 Pembe Panter

19.00 Ana Haber

20.00 Hobit: Beklenmedik Yolculuk

23.30 3’te 3

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27 TEMMUZ 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

27 Temmuz 2025 Pazar TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

 08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin Yaz

15.45 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

Kaynak: HABER MERKEZİ
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