270 lirayı 30 dakikada topladı! Dilencinin kazancı zabıtayı şaşırttı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden 270 TL para çıktı. Dilenci, parayı sadece yarım saatte topladığını söyleyince zabıta ekipleri büyük şaşkınlık yaşadı.
Gaziemir Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını suistimal eden dilencilere karşı operasyon düzenledi.
Zabıta ekipleri, Önder Caddesi üzerinde dilenirken yakalanan İ.P. (58) belediyeye götürdü. Dilencinin üzerinden tam 270 TL çıktı.
Dilencinin bu parayı sadece yarım saatte topladığını söylemesinin üzerine zabıta ekipleri büyük şaşkınlık yaşadı.
İ.P.'nin üzerinden çıkan paralara el konuldu. Ayrıca, 1406 lira TL de idari para cezası uygulandı.
