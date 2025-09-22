Google Haberler

270 lirayı 30 dakikada topladı! Dilencinin kazancı zabıtayı şaşırttı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden 270 TL para çıktı. Dilenci, parayı sadece yarım saatte topladığını söyleyince zabıta ekipleri büyük şaşkınlık yaşadı.

270 lirayı 30 dakikada topladı! Dilencinin kazancı zabıtayı şaşırttı - Resim: 1

Gaziemir Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını suistimal eden dilencilere karşı operasyon düzenledi.

270 lirayı 30 dakikada topladı! Dilencinin kazancı zabıtayı şaşırttı - Resim: 2

Zabıta ekipleri, Önder Caddesi üzerinde dilenirken yakalanan İ.P. (58) belediyeye götürdü. Dilencinin üzerinden tam 270 TL çıktı.

270 lirayı 30 dakikada topladı! Dilencinin kazancı zabıtayı şaşırttı - Resim: 3

Dilencinin bu parayı sadece yarım saatte topladığını söylemesinin üzerine zabıta ekipleri büyük şaşkınlık yaşadı.

270 lirayı 30 dakikada topladı! Dilencinin kazancı zabıtayı şaşırttı - Resim: 4

 İ.P.'nin üzerinden çıkan paralara el konuldu. Ayrıca, 1406 lira TL de idari para cezası uygulandı.

