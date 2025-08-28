28 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 28 Ağustos 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 28 Ağustos 2025 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
28 Ağustos 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Macera Ormanı
01:00 Aile Saadeti
03:40 Kardeşlerim
06:00 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Ölümlü Dünya
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
28 Ağustos 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Eşref Rüya
00:30 Dünyanın Kurtuluş Günü
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzaydan Gelen Fırtına
21:45 Yarının Sınırında
28 Ağustos 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 Mutlu Aile Tablosu
00:30 İlk Buluşma
02:30 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Aşk Oluversin Gari
23:15 Naz Evi
28 Ağustos 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Nasipse Olur
00:45 Lohusa
02:45 Nasipse Olur
04:15 Gelin Evi
06:00 Güzel Günler
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
19:30 Maç Önü
20:00 Beşiktaş - FC Lausanne-Sport
22:00 Güldür Güldür Show
28 Ağustos 2025 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili
00:45 Kral Kaybederse
02:30 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
06:00 Kiralık Aşk
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Suikastçı
22:30 Suikastçı
28 Ağustos 2025 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 Benfica - Fenerbahçe
00:15 Gönül Dağı
01:30 Leyla ile Mecnun
04:15 Kim Gitsin?
05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:10 Kara Tahta
09:05 Kendi Düşen Ağlamaz
12:15 Seksenler
14:15 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Özel
20:30 U.Craiova - Başakşehir
22:30 Maç Sonu
23:30 Gönül Dağı
28 Ağustos 2025 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye