  4. 28 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

28 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 28 Ağustos 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 28 Ağustos 2025 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

28 Ağustos 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Macera Ormanı

01:00 Aile Saadeti

03:40 Kardeşlerim

06:00 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Can Borcu

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Ölümlü Dünya

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

28 Ağustos 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Eşref Rüya

00:30 Dünyanın Kurtuluş Günü

02:00 Poyraz Karayel

04:00 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzaydan Gelen Fırtına

21:45 Yarının Sınırında

28 Ağustos 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Mutlu Aile Tablosu

00:30 İlk Buluşma

02:30 Her Yerde Sen

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Aşk Oluversin Gari

23:15 Naz Evi

28 Ağustos 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Nasipse Olur

00:45 Lohusa

02:45 Nasipse Olur

04:15 Gelin Evi

06:00 Güzel Günler

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

19:30 Maç Önü

20:00 Beşiktaş - FC Lausanne-Sport

22:00 Güldür Güldür Show

28 Ağustos 2025 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili

00:45 Kral Kaybederse

02:30 Baba Ocağı

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

06:00 Kiralık Aşk

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Suikastçı

22:30 Suikastçı

28 Ağustos 2025 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Benfica - Fenerbahçe

00:15 Gönül Dağı

01:30 Leyla ile Mecnun

04:15 Kim Gitsin?

05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:10 Kara Tahta

09:05 Kendi Düşen Ağlamaz

12:15 Seksenler

14:15 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Özel

20:30 U.Craiova - Başakşehir

22:30 Maç Sonu

23:30 Gönül Dağı

28 Ağustos 2025 Perşembe TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

