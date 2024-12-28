28 ARALIK 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 28 Aralık 2024 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 28 Aralık 2024 Cumartesi TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
28 Aralık 2024 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Can Borcu
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
10:20 Can Borcu
13:40 Uluslararası
16:00 Can Borcu
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
22:20 Can Borcu
28 Aralık 2024 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Sar Başa
02:00 Zalim İstanbul
04:15 Taş Kağıt Makas
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 İnci Taneleri
16:00 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
28 Aralık 2024 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de (FOX TV) hangi diziler var?)
01:30 Şakir Paşa Ailesi
03:45 Ruhun Duymaz
06:00 Senden Daha Güzel
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:30 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
16:30 Şakir Paşa Ailesi
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
28 Aralık 2024 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Siyah Kalp
02:45 Bahar
04:45 Sandık Kokusu
08:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Beş Milyoncuk Borç Verir misin?
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha