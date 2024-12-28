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  4. 28 ARALIK 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

28 ARALIK 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 28 Aralık 2024 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 28 Aralık 2024 Cumartesi TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

28 Aralık 2024 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Can Borcu

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

10:20 Can Borcu

13:40 Uluslararası

16:00 Can Borcu

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

22:20 Can Borcu

1 | 7

28 Aralık 2024 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Sar Başa

02:00 Zalim İstanbul

04:15 Taş Kağıt Makas

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 İnci Taneleri

16:00 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

2 | 7

28 Aralık 2024 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de (FOX TV) hangi diziler var?)

01:30 Şakir Paşa Ailesi

03:45 Ruhun Duymaz

06:00 Senden Daha Güzel

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

16:30 Şakir Paşa Ailesi

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

3 | 7

28 Aralık 2024 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Siyah Kalp

02:45 Bahar

04:45 Sandık Kokusu

08:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Beş Milyoncuk Borç Verir misin?

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

4 | 7