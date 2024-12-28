28 ARALIK 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

28 Aralık 2024 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Can Borcu 03:00 Aldatmak 05:50 Hercai 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Akıncı 10:20 Can Borcu 13:40 Uluslararası 16:00 Can Borcu 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Can Borcu 22:20 Can Borcu 1 | 7

28 Aralık 2024 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:00 Sar Başa 02:00 Zalim İstanbul 04:15 Taş Kağıt Makas 07:00 Küçük Ağa 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 İnci Taneleri 16:00 Uzak Şehir 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Yalan 2 | 7

28 Aralık 2024 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de (FOX TV) hangi diziler var?) 01:30 Şakir Paşa Ailesi 03:45 Ruhun Duymaz 06:00 Senden Daha Güzel 07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Memet Özer ile Mutfakta 12:30 Kamera Arkası 13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 16:30 Şakir Paşa Ailesi 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Yabani 3 | 7