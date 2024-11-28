28 KASIM 2024 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

28 Kasım 2024 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Bir Gece Masalı 03:00 Aldatmak 05:50 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Bergen 1 | 7

28 Kasım 2024 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 01:45 Annem Ankara 03:45 Güllerin Savaşı 07:00 Afili Aşk 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:15 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 İnci Taneleri 23:45 Annem Ankara 2 | 7

28 Kasım 2024 Perşembe NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 02:15 Aşk Evlilik Boşanma 04:30 Kefaret 05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Hudutsuz Sevda 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Hudutsuz Sevda 23:45 Aşk Evlilik Boşanma 3 | 7