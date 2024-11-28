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  4. 28 KASIM 2024 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

28 KASIM 2024 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 28 Kasım 2024 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 28 Kasım 2024 Perşembe TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

28 Kasım 2024 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bergen

1 | 7

28 Kasım 2024 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

01:45 Annem Ankara

03:45 Güllerin Savaşı

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

23:45 Annem Ankara

2 | 7

28 Kasım 2024 Perşembe NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)

02:15 Aşk Evlilik Boşanma

04:30 Kefaret

05:45 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Aşk Evlilik Boşanma

3 | 7

28 Kasım 2024 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Bahar

03:00 Siyah Kalp

05:00 Kızılcık Şerbeti

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

4 | 7