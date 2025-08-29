29 AĞUSTOS 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

29 Ağustos 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:00 Kim Milyoner Olmak İster? 00:20 Aile Saadeti 03:00 Kardeşlerim 05:30 Ateş Kuşları 07:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Can Borcu 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 17:00 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Güven Bana 23:20 Aile Saadeti 1 | 7

29 Ağustos 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:00 Yarının Sınırında 00:45 Eşref Rüya 02:30 Poyraz Karayel 04:30 Kuzey Güney 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09:30 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Uzak Şehir 16:00 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık 22:15 Son Ültimatom 2 | 7

29 Ağustos 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:00 Naz Evi 01:15 İlk Buluşma 02:30 Her Yerde Sen 04:00 Son Yaz 06:00 Karagül 08:30 Çalar Saat 10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:00 Yasak Elma 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Olmaz Oluversin Gari 23:30 Şevkat Yerimdar 3 | 7

29 Ağustos 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?) 00:00 Güldür Güldür Show 00:15 Deliormanlı 02:15 Gelin Evi 04:15 Deliormanlı 06:00 Güzel Günler 08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah 10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:30 Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Aile Arasında 22:45 Aslan Bacanak 4 | 7

29 Ağustos 2025 Cuma STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?) 00:00 Suikastçı 00:45 Kral Kaybederse 02:30 Baba Ocağı 04:00 Dürüye'nin Güğümleri 06:00 Kiralık Aşk 07:00 İstanbullu Gelin 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 17:15 Kiralık Aşk 19:00 Star Haber 20:00 Aykut Enişte 2 22:45 Aykut Enişte 2 23:30 Alemde Bir Gece 5 | 7

29 Ağustos 2025 Cuma TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?) 00:00 Gönül Dağı 02:30 Leyla ile Mecnun 05:20 Seksenler 06:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 06:50 Kara Tahta 09:20 Kendi Düşen Ağlamaz 12:25 Seksenler 14:25 Teşkilat 17:45 Kim Gitsin? 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Creed 3: Efsane Devam Ediyor 22:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı 6 | 7