29 MART 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

29 Mart 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Başka Bir Gün 03:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel 06:30 Zembilli 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Zembilli 13:00 Görevimiz Tatil 15:15 Bir Gece Masalı 17:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar 19:50 ATV Ana Haber 20:00 Can Borcu 23:20 Terminatör 2 : Mahşer Günü 1 | 7

29 Mart 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Eşref Rüya 02:45 Çatı Katı Aşk 03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti 07:00 Kavak Yelleri 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı 13:45 Yumurcak 15:45 Uzak Şehir 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Eşref Rüya 23:15 Arka Sokaklar 2 | 7

29 Mart 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 01:30 Şahane Hayatım 04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri 05:45 Bay Yanlış 06:30 Kefaret 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Memet Özer ile Mutfakta 12:15 Kamera Arkası 12:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 16:00 Kızıl Goncalar 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Hudutsuz Sevda 22:45 Dokunmayın Şabanıma 3 | 7