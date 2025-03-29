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  4. 29 MART 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

29 MART 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 29 Mart 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 29 Mart 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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29 MART 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

29 Mart 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Başka Bir Gün

03:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

06:30 Zembilli

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Zembilli

13:00 Görevimiz Tatil

15:15 Bir Gece Masalı

17:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:50 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

23:20 Terminatör 2 : Mahşer Günü

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29 MART 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

29 Mart 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Eşref Rüya

02:45 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Yumurcak

15:45 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

23:15 Arka Sokaklar

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29 MART 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

29 Mart 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

01:30 Şahane Hayatım

04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05:45 Bay Yanlış

06:30 Kefaret

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

16:00 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hudutsuz Sevda

22:45 Dokunmayın Şabanıma

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29 MART 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

29 Mart 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Bahar

02:45 Siyah Kalp

04:45 Kızılcık Şerbeti

08:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 İbo İle Güllüşah

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

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