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  4. 29 MAYIS 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

29 MAYIS 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 29 Mayıs 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 29 Mayıs 2025 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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29 MAYIS 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var? - Resim: 1

29 Mayıs 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ

22:20 Cennete Bilet

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29 MAYIS 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var? - Resim: 2

29 Mayıs 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Dizi

22:45 Dizi

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29 MAYIS 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var? - Resim: 3

29 Mayıs 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:15 Çift Kişilik Oda

02:30 Adım Farah

04:00 Elkızı

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:45 Çift Kişilik Oda

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Çift Kişilik Oda

23:00 Çift Kişilik Oda

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29 MAYIS 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var? - Resim: 4

29 Mayıs 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Kirli Oyun

02:00 Bahar

04:00 Kızılcık Şerbeti

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

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