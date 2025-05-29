29 MAYIS 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

29 Mayıs 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Bir Gece Masalı 03:00 Aldatmak 05:50 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ 22:20 Cennete Bilet 1 | 7

29 Mayıs 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Arka Sokaklar 02:45 Yargı 04:45 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:30 Gelinim Mutfakta 16:30 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Dizi 22:45 Dizi 2 | 7

29 Mayıs 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:15 Çift Kişilik Oda 02:30 Adım Farah 04:00 Elkızı 06:00 Karagül 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Yasak Elma 13:30 En Hamarat Benim 16:45 Çift Kişilik Oda 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Çift Kişilik Oda 23:00 Çift Kişilik Oda 3 | 7