29 OCAK 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi programlar var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 29 Ocak 2025 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 29 Ocak 2025 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
29 Ocak 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Can Borcu
05:50 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
29 Ocak 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:45 Desibel
02:45 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara
29 Ocak 2025 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
01:45 Şakir Paşa Ailesi
04:00 Adım Farah
05:15 Memet Özer ile Mutfakta
06:00 Şakir Paşa Ailesi
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
23:45 Şakir Paşa Ailesi
29 Ocak 2025 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Deha
04:45 Siyah Kalp
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu