3 ARALIK 2024 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 3 Aralık 2024 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 3 Aralık 2024 Salı TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
3 Aralık 2024 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:40 Bloodshot: Durdurulamaz Güç
02:50 Aldatmak
05:30 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
3 Aralık 2024 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Annem Ankara
02:30 Güllerin Savaşı
04:30 Poyraz Karayel
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hep Yek 5: Sil Baştan
22:00 Hep Yek 5: Sil Baştan
23:45 Uzak Şehir
3 Aralık 2024 Salı NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Aşk Evlilik Boşanma
02:30 Aşk Evlilik Boşanma
05:00 Kefaret
06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Aşk Evlilik Boşanma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Aşk Evlilik Boşanma
23:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
3 Aralık 2024 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Deha
02:45 Bahar
04:45 Kızılcık Şerbeti
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
23:45 Sandık Kokusu