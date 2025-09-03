3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

  1. Dünya Gazetesi
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 3 Eylül 2025 Çarşamba akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 3 Eylül 2025 Çarşamba TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

3 Eylül 2025 Çarşamba ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Gözleri KaraDeniz

01:00 Gözleri KaraDeniz

03:50 Kardeşlerim

06:00 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Gözleri KaraDeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel

22:00 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

3 Eylül 2025 Çarşamba KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Eşref Rüya

02:00 Poyraz Karayel

04:00 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Avengers: Endgame

23:45 Eşref Rüya

3 Eylül 2025 Çarşamba NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Çakallarla Dans 6

01:00 İlk Buluşma

02:45 Her Yerde Sen

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Ne Olacak Halim

22:30 Şevkat Yerimdar

3 Eylül 2025 Çarşamba SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Ya Sonra

01:45 Gelin Evi

03:45 Ya Sonra

06:00 Güzel Günler

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hükümet Kadın

22:15 Vizontele

3 Eylül 2025 Çarşamba STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Rina

00:30 Rina

02:00 Baba Ocağı

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Kiralık Aşk

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

23:15 İyi Oyun

3 Eylül 2025 Çarşamba TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Geleceğin Savaşı

01:40 Leyla ile Mecnun

04:30 Seksenler

05:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:30 Kara Tahta

09:05 Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi

11:00 Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas

13:00 Seksenler

15:50 Teşkilat

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

19:50 Tay

21:15 Mevlid Gecesi Özel

23:15 Hep Otuz Üç Yaşında

3 Eylül 2025 Çarşamba TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

