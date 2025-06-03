3 HAZİRAN 2025 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

3 Haziran 2025 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 02:20 Timsahlar Cehennemi 03:50 Aldatmak 06:30 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Bir Gece Masalı 1 | 7

3 Haziran 2025 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Eşref Rüya 02:45 Yargı 04:45 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:30 Gelinim Mutfakta 16:30 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Dünya İstilası: Los Angeles... 2 | 7

3 Haziran 2025 Salı NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 01:00 Çift Kişilik Oda 03:45 Adım Farah 04:45 Elkızı 06:00 Karagül 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Yasak Elma 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Karagül 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Altına Hücum 22:15 Çift Kişilik Oda 3 | 7