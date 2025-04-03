3 NİSAN 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 3 Nisan 2025 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 3 Nisan 2025 Perşembe TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
3 Nisan 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
01:50 Can Borcu
05:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Beşiktaş - Göztepe
22:40 Başka Bir Gün
3 Nisan 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
01:15 Arka Sokaklar
03:30 Yargı
05:00 Kuzey Güney
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
22:45 Piyasa
3 Nisan 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
02:00 Şahane Hayatım
03:30 Son Yaz
06:00 Kefaret
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
22:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
3 Nisan 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
02:15 Deha
04:45 Bahar
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üçkağıtçı
21:45 Sosyete Şaban
23:30 Siyah Kalp