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3 OCAK 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 3 Ocak 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 3 Ocak 2025 Cuma TV yayın akışı, bu akşamki diziler ve kanallardaki yılbaşı özel programları...

3 Ocak 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

01:30 Can Borcu

04:10 Aldatmak

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Can Borcu

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Zembilli

22:30 Zembilli

1 | 7

3 Ocak 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Tek Atış

02:00 Zalim İstanbul

04:30 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 RTÜK Belgesel

23:30 Pek Yakında

2 | 7

3 Ocak 2025 Cuma NOW TV (FOX) yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de (FOX) hangi diziler var?)

02:00 Fatih Savaş ile Regaib Kandili Özel

02:45 Ruhun Duymaz

04:30 Bay Yanlış

05:30 Şahane Hayatım

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Dizi

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kiracı

21:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

23:45 Orta Sayfa

3 | 7

3 Ocak 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV 'de hangi diziler var?)

00:30 Siyah Kalp

03:00 Ay Lav Yu

04:30 Nasipse Olur

06:45 Sandık Kokusu

09:45 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Başkan

22:45 Kızılcık Şerbeti

4 | 7