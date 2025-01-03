3 OCAK 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

3 Ocak 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 01:30 Can Borcu 04:10 Aldatmak 07:00 Kahvaltı Haberleri 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Can Borcu 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Zembilli 22:30 Zembilli 1 | 7

3 Ocak 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Tek Atış 02:00 Zalim İstanbul 04:30 Kuzey Güney 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:15 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 RTÜK Belgesel 23:30 Pek Yakında 2 | 7

3 Ocak 2025 Cuma NOW TV (FOX) yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de (FOX) hangi diziler var?) 02:00 Fatih Savaş ile Regaib Kandili Özel 02:45 Ruhun Duymaz 04:30 Bay Yanlış 05:30 Şahane Hayatım 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Dizi 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Kiracı 21:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 23:45 Orta Sayfa 3 | 7