3 OCAK 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 3 Ocak 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 3 Ocak 2025 Cuma TV yayın akışı, bu akşamki diziler ve kanallardaki yılbaşı özel programları...
3 Ocak 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
01:30 Can Borcu
04:10 Aldatmak
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Zembilli
22:30 Zembilli
3 Ocak 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Tek Atış
02:00 Zalim İstanbul
04:30 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 RTÜK Belgesel
23:30 Pek Yakında
3 Ocak 2025 Cuma NOW TV (FOX) yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de (FOX) hangi diziler var?)
02:00 Fatih Savaş ile Regaib Kandili Özel
02:45 Ruhun Duymaz
04:30 Bay Yanlış
05:30 Şahane Hayatım
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Dizi
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kiracı
21:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
23:45 Orta Sayfa
3 Ocak 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV 'de hangi diziler var?)
00:30 Siyah Kalp
03:00 Ay Lav Yu
04:30 Nasipse Olur
06:45 Sandık Kokusu
09:45 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Başkan
22:45 Kızılcık Şerbeti