30 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 30 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 30 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
30 Ağustos 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:00 Aile Saadeti
02:30 Kardeşlerim
05:00 Ateş Kuşları
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Aile Saadeti
13:00 Yok Artık 2
14:45 Dönerse Senindir
16:50 Ay Lav Yu Tuu
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Elysium: Yeni Cennet
22:20 Jack Reacher
30 Ağustos 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:00 Eşref Rüya
01:15 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
03:30 Poyraz Karayel
05:30 Kuzey Güney
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Kuralsız Sokaklar
15:00 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Mandıra Filozofu
22:30 Dersimiz Atatürk
30 Ağustos 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
00:00 Şevkat Yerimdar
01:00 Aşk Mantık İntikam
03:30 Her Yerde Sen
04:30 Son Yaz
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
13:00 Yasak Elma
16:00 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Son Akşam Yemeği
23:00 Şevkat Yerimdar
23:30 Efsane Futbol
30 Ağustos 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:00 Aslan Bacanak
00:45 Aile Arasında
03:00 Gelin Evi
06:00 Güzel Günler
08:00 Vurun Kahpeye
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Keloğlan ile Cankız
15:30 Şaşkın Damat
17:00 Aslan Bacanak
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Gırgıriye'de Şenlik Var
30 Ağustos 2025 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)
00:00 Alemde Bir Gece
00:45 Kral Kaybederse
02:30 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
07:00 Menajerimi Ara
08:30 İstanbullu Gelin
10:00 Aramızda Kalsın
12:00 Tut Sözünü
14:00 Tut Sözünü
15:45 En Güzel Bölüm
16:30 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kırılma Noktası
22:15 Kırılma Noktası
30 Ağustos 2025 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)
00:00 Creed 3: Efsane Devam Ediyor
02:10 Leyla ile Mecnun
05:00 Seksenler
05:50 Hayallerinin Peşinde
06:35 Yedi Numara
07:25 Hayatımın Neşesi
09:40 Anıtkabir'den Naklen Yayın
10:00 Tozkoparan İskender: Zafer
11:55 Yeşil Deniz
13:25 Bir Dönüm Noktası: 30 Ağustos 1922
14:00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel
16:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
19:00 Ana Haber
20:00 Yukarı Bak
21:55 Alita: Savaş Meleği
30 Ağustos 2025 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin
14:15 MasterChef Türkiye
16:00 İtiraf Et
18:00 İtiraf Et
20:00 MasterChef Türkiye