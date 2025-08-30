  1. Dünya Gazetesi
  30 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

30 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 30 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 30 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

30 Ağustos 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Aile Saadeti

02:30 Kardeşlerim

05:00 Ateş Kuşları

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Aile Saadeti

13:00 Yok Artık 2

14:45 Dönerse Senindir

16:50 Ay Lav Yu Tuu

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Elysium: Yeni Cennet

22:20 Jack Reacher

30 Ağustos 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Eşref Rüya

01:15 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

03:30 Poyraz Karayel

05:30 Kuzey Güney

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Kuralsız Sokaklar

15:00 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Mandıra Filozofu

22:30 Dersimiz Atatürk

30 Ağustos 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Şevkat Yerimdar

01:00 Aşk Mantık İntikam

03:30 Her Yerde Sen

04:30 Son Yaz

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kirli Sepeti

13:00 Yasak Elma

16:00 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Son Akşam Yemeği

23:00 Şevkat Yerimdar

23:30 Efsane Futbol

30 Ağustos 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Aslan Bacanak

00:45 Aile Arasında

03:00 Gelin Evi

06:00 Güzel Günler

08:00 Vurun Kahpeye

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Keloğlan ile Cankız

15:30 Şaşkın Damat

17:00 Aslan Bacanak

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Gırgıriye'de Şenlik Var

30 Ağustos 2025 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Alemde Bir Gece

00:45 Kral Kaybederse

02:30 Baba Ocağı

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Kiralık Aşk

07:00 Menajerimi Ara

08:30 İstanbullu Gelin

10:00 Aramızda Kalsın

12:00 Tut Sözünü

14:00 Tut Sözünü

15:45 En Güzel Bölüm

16:30 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kırılma Noktası

22:15 Kırılma Noktası

30 Ağustos 2025 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Creed 3: Efsane Devam Ediyor

02:10 Leyla ile Mecnun

05:00 Seksenler

05:50 Hayallerinin Peşinde

06:35 Yedi Numara

07:25 Hayatımın Neşesi

09:40 Anıtkabir'den Naklen Yayın

10:00 Tozkoparan İskender: Zafer

11:55 Yeşil Deniz

13:25 Bir Dönüm Noktası: 30 Ağustos 1922

14:00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel

16:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

19:00 Ana Haber

20:00 Yukarı Bak

21:55 Alita: Savaş Meleği

30 Ağustos 2025 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin

14:15 MasterChef Türkiye

16:00 İtiraf Et

18:00 İtiraf Et

20:00 MasterChef Türkiye

Kaynak: HABER MERKEZİ
