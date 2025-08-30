30 Ağustos Zafer Bayramı için böyle havalandılar
Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla uçuşlarını Türk bayraklarıyla gerçekleştirdi.
UNESCO Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan, Peribacaları, ilginç kaya oluşumları, birbirinden farklı vadileri, yer altı ve yer üstü şehirleri ile doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'da, sıcak hava balonları sepetlerine asılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile uçtu.
Sabah erken saatlerde hazırlanan sıcak hava balonlarının sepetlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türk Bayrakları ve Atatürk Posterleri asıldı.
Balon pilotu Ahmet Başyiğit, gazetecilere, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle iyi bir uçuş gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade ederek, "Türk bayraklarımızı balonlarımıza astık. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu özel günlerde onları hatırlamaktan kıvanç duyuyoruz" dedi.
Avanos ilçesine bağlı Çavuşin ve Zelve ören yerinden havalanan sıcak hava balonları yaklaşık 1 saat gökyüzünde süzüldükten sonra Göreme beldesi yakınlarına indi.