  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. 30 Ağustos Zafer Bayramı için böyle havalandılar

30 Ağustos Zafer Bayramı için böyle havalandılar

Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla uçuşlarını Türk bayraklarıyla gerçekleştirdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
30 Ağustos Zafer Bayramı için böyle havalandılar - Resim: 1

UNESCO Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan, Peribacaları, ilginç kaya oluşumları, birbirinden farklı vadileri, yer altı ve yer üstü şehirleri ile doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'da, sıcak hava balonları sepetlerine asılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile uçtu.

1 | 9
30 Ağustos Zafer Bayramı için böyle havalandılar - Resim: 2

Sabah erken saatlerde hazırlanan sıcak hava balonlarının sepetlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türk Bayrakları ve Atatürk Posterleri asıldı. 

2 | 9
30 Ağustos Zafer Bayramı için böyle havalandılar - Resim: 3

Balon pilotu Ahmet Başyiğit, gazetecilere, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle iyi bir uçuş gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade ederek, "Türk bayraklarımızı balonlarımıza astık. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu özel günlerde onları hatırlamaktan kıvanç duyuyoruz" dedi.

3 | 9
30 Ağustos Zafer Bayramı için böyle havalandılar - Resim: 4

Avanos ilçesine bağlı Çavuşin ve Zelve ören yerinden havalanan sıcak hava balonları yaklaşık 1 saat gökyüzünde süzüldükten sonra Göreme beldesi yakınlarına indi.

4 | 9
30 Ağustos Zafer Bayramı için böyle havalandılar - Resim: 5
5 | 9
30 Ağustos Zafer Bayramı için böyle havalandılar - Resim: 6
6 | 9
30 Ağustos Zafer Bayramı için böyle havalandılar - Resim: 7
7 | 9
30 Ağustos Zafer Bayramı için böyle havalandılar - Resim: 8
8 | 9
30 Ağustos Zafer Bayramı için böyle havalandılar - Resim: 9
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
9 | 9