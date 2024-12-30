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  4. 30 Aralık 2024'te televizyon ekranlarında neler var? Bu akşam yayınlanacak dizi ve programlar...

30 Aralık 2024'te televizyon ekranlarında neler var? Bu akşam yayınlanacak dizi ve programlar...

Bugün Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, Fox TV ve ATV ekranlarında yabancı sinemadan kelime yarışmasına, Türk filminden dizi tekrarlarına ve 'Güldür Güldür'e pek çok seçenek bulunuyor...

NOW günlük yayın akışı

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

00:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

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KANAL D günlük yayın akışı

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Annem Ankara

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

00:15 Annem Ankara

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SHOW TV günlük yayın akışı 

06:45 Kızılcık Şerbeti

09:45Deha

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

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STAR TV günlük yayın akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Aile Şerefi

21:45 Sen Ağlama İstanbul

00:30 Sen Ağlama İstanbul

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