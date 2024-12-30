30 Aralık 2024'te televizyon ekranlarında neler var? Bu akşam yayınlanacak dizi ve programlar...
Bugün Kanal D, TRT1, TV8, Show TV, Star TV, Fox TV ve ATV ekranlarında yabancı sinemadan kelime yarışmasına, Türk filminden dizi tekrarlarına ve 'Güldür Güldür'e pek çok seçenek bulunuyor...
NOW günlük yayın akışı
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
00:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar
KANAL D günlük yayın akışı
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Annem Ankara
SHOW TV günlük yayın akışı
06:45 Kızılcık Şerbeti
09:45Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
STAR TV günlük yayın akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Aile Şerefi
21:45 Sen Ağlama İstanbul
00:30 Sen Ağlama İstanbul