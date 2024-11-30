30 KASIM 2024 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

30 Kasım 2024 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Bir Gece Masalı 03:00 Aldatmak 05:50 Hercai 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Akıncı 11:00 Bir Gece Masalı 13:50 Yalan Dolan 15:30 Sağ Salim 2: Sil Baştan 17:10 Oflu Hoca'nın Şifresi 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kirpi Sonic 2 22:40 Los Angeles'ta Gizli Görev 1 | 7

30 Kasım 2024 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Annem Ankara 02:30 Güllerin Savaşı 04:30 Poyraz Karayel 07:00 Afili Aşk 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 İnci Taneleri 16:00 Annem Ankara 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Yalan 2 | 7

30 Kasım 2024 Cumartesi NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 01:30 Aşk Evlilik Boşanma 04:00 Her Yerde Sen 06:00 Şahane Hayatım 07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Memet Özer ile Mutfakta 12:15 Kamera Arkası 13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 16:00 Kızıl Goncalar 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Yabani 23:45 Aşk Evlilik Boşanma 3 | 7