30 MAYIS 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 30 Mayıs 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 30 Mayıs 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
30 Mayıs 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Babamın Hazinesi
22:20 Kod 355
30 Mayıs 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
04:00 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
30 Mayıs 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
01:30 Çift Kişilik Oda
03:45 Elkızı
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:45 Çift Kişilik Oda
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kendi Yolumda
22:30 Çift Kişilik Oda
23:45 Orta Sayfa
30 Mayıs 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:30 Bahar
04:30 Siyah Kalp
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti