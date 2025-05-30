30 MAYIS 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

30 Mayıs 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru 01:20 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ 03:00 Aldatmak 05:50 Hercai 07:00 Kahvaltı Haberleri 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Babamın Hazinesi 22:20 Kod 355 1 | 7

30 Mayıs 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 04:00 Poyraz Karayel 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:30 Gelinim Mutfakta 16:30 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 2 | 7

30 Mayıs 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 01:30 Çift Kişilik Oda 03:45 Elkızı 06:00 Karagül 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12:30 Yasak Elma 13:30 En Hamarat Benim 16:45 Çift Kişilik Oda 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Kendi Yolumda 22:30 Çift Kişilik Oda 23:45 Orta Sayfa 3 | 7