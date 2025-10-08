Google Haberler

300 sanılıyordu, 620 yaşında çıktı! 6 asırdır bereket dağıtıyor

Erzurum Oltu’da 620 yıllık ceviz ağacı ürün vermeye devam ediyor… Arıtaş Mahallesi’nde bulunan ve mahalleli tarafından 'İmamın Ağacı' olarak anılan anıt ağaçta geleneksel yöntemlerle hasat gerçekleştirildi.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi'nde vakıf arazisi üzerinde yer alan ve mahalle sakinlerince 300 yaşında olduğu düşünülen anıt cevizin gerçek yaşı, Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen uzman ekiplerce yapılan inceleme sonucu ortaya çıktı. 

Bilimsel ölçümler sonucunda ağacın 620 yıllık olduğu tespit edildi.

Ağacın gövde kalınlığı 5 metre 30 santimetre, dallarının uzunluğu ise 21 metre olarak ölçüldü. 

6 asrın izlerini izlerini taşıyan ve bazı dalları kırılmış olmasına rağmen görkemini koruyan ağacın çevresini yedi kişi el ele tutuşarak ancak sarabiliyor. 

Her yıl ürün vermeye devam eden devasa ceviz ağacında geleneksel yöntemlerle hasat gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri, uzun sırıklar yardımıyla dallarda olgunlaşan cevizleri topladı. 

Mahalle sakinlerince "imamın cevizi" olarak da bilinen anıt ağaç, sadece fiziksel büyüklüğüyle değil, taşıdığı kültürel ve tarihi anlamla da dikkat çekiyor. 

Asırlarca bereket dağıtan ağaç, bölge için adeta yaşayan bir tarih niteliği taşıyor. 

Mahalle sakinleri, ağacın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını istiyor.

