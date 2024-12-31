31 ARALIK 2024 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? (YILBAŞI ÖZEL)
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 31 Aralık 2024 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 31 Aralık 2024 Salı TV yayın akışı, bu akşamki diziler ve kanallardaki yılbaşı özel programları...
31 Aralık 2024 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
01:30 Terminatör 6: Kara Kader
03:40 Aldatmak
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel
31 Aralık 2024 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Annem Ankara
02:30 Zalim İstanbul
04:30 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel
31 Aralık 2024 Salı NOW TV (FOX) yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de (FOX) hangi diziler var?)
00:00 Şakir Paşa Ailesi
02:30 Ruhun Duymaz
04:45 Bay Yanlış
06:00 Şahane Hayatım
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:20 Şakir Paşa Ailesi
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Şakir Paşa Ailesi
23:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
31 Aralık 2024 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
02:30 Kızılcık Şerbeti
04:45 Sandık Kokusu
06:45 Siyah Kalp
09:45 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show