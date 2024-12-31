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31 ARALIK 2024 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? (YILBAŞI ÖZEL)

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 31 Aralık 2024 Salı akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 31 Aralık 2024 Salı TV yayın akışı, bu akşamki diziler ve kanallardaki yılbaşı özel programları...

31 Aralık 2024 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

01:30 Terminatör 6: Kara Kader

03:40 Aldatmak

06:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel

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31 Aralık 2024 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Annem Ankara

02:30 Zalim İstanbul

04:30 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel

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31 Aralık 2024 Salı NOW TV (FOX) yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de (FOX) hangi diziler var?)

00:00 Şakir Paşa Ailesi

02:30 Ruhun Duymaz

04:45 Bay Yanlış

06:00 Şahane Hayatım

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:20 Şakir Paşa Ailesi

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Şakir Paşa Ailesi

23:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

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31 Aralık 2024 Salı SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

02:30 Kızılcık Şerbeti

04:45 Sandık Kokusu

06:45 Siyah Kalp

09:45 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

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