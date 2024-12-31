31 ARALIK 2024 SALI YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? (YILBAŞI ÖZEL)

31 Aralık 2024 Salı ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 01:30 Terminatör 6: Kara Kader 03:40 Aldatmak 06:00 Hercai 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel 1 | 7

31 Aralık 2024 Salı KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Annem Ankara 02:30 Zalim İstanbul 04:30 Kuzey Güney 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:15 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel 2 | 7

31 Aralık 2024 Salı NOW TV (FOX) yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de (FOX) hangi diziler var?) 00:00 Şakir Paşa Ailesi 02:30 Ruhun Duymaz 04:45 Bay Yanlış 06:00 Şahane Hayatım 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 13:20 Şakir Paşa Ailesi 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Şakir Paşa Ailesi 23:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 3 | 7