31 EKİM 2024 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 31 Ekim 2024 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 31 Ekim 2024 Perşembe TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...
31 Ekim 2024 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Ateş Kuşları
05:50 Kalp Yarası
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Bir Gece Masalı
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı
22:40 Los Angeles'ta Gizli Görev
31 Ekim 2024 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Yalan
03:00 Güllerin Savaşı
05:00 Poyraz Karayel
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
31 Ekim 2024 Perşembe NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)
08:00 İlker Karagöz İle...
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin...
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana...
20:00 Hudutsuz Sevda
31 Ekim 2024 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Siyah Kalp
02:45 Kalpazan
05:00 Sandık Kokusu
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp