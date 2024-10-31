31 EKİM 2024 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

31 Ekim 2024 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:20 Bir Gece Masalı 03:00 Ateş Kuşları 05:50 Kalp Yarası 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Bir Gece Masalı 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı 22:40 Los Angeles'ta Gizli Görev 1 | 7

31 Ekim 2024 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Yalan 03:00 Güllerin Savaşı 05:00 Poyraz Karayel 07:00 Afili Aşk 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Ayazın Sonu Güneş 17:15 Bizi Birleştiren Hayat 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 İnci Taneleri 2 | 7

31 Ekim 2024 Perşembe NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?) 08:00 İlker Karagöz İle... 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:30 Kızıl Goncalar 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek İle Gelin... 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana... 20:00 Hudutsuz Sevda 3 | 7