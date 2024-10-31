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  4. 31 EKİM 2024 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

31 EKİM 2024 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 31 Ekim 2024 Perşembe akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 31 Ekim 2024 Perşembe TV yayın akışı ve bu akşamki diziler...

31 Ekim 2024 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Ateş Kuşları

05:50 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Bir Gece Masalı

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı

22:40 Los Angeles'ta Gizli Görev

1 | 7

31 Ekim 2024 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Yalan

03:00 Güllerin Savaşı

05:00 Poyraz Karayel

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

19:00 Kanal D Ana Haber 

20:00 İnci Taneleri

2 | 7

31 Ekim 2024 Perşembe NOW TV yayın akışı (Bu akşam NOW TV'de hangi diziler var?)

08:00 İlker Karagöz İle...

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin...

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana...

20:00 Hudutsuz Sevda

3 | 7

31 Ekim 2024 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Siyah Kalp

02:45 Kalpazan

05:00 Sandık Kokusu

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

4 | 7