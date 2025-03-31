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  4. 31 MART 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

31 MART 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 31 Mart 2025 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 31 Mart 2025 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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31 MART 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

31 Mart 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Gece Masalı

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Zoraki Misafir

22:30 Karanlık Bölge

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31 MART 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

31 Mart 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 Eşref Rüya

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31 MART 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

31 Mart 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Şakir Paşa Ailesi

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

23:15 Hudutsuz Sevda

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31 MART 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

31 Mart 2025 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

08:00 Deha

10:45 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Arif v 216

22:45 Sakar Şakir

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