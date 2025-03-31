31 MART 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

31 Mart 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Bir Gece Masalı 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Zoraki Misafir 22:30 Karanlık Bölge 1 | 7

31 Mart 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 07:00 Kavak Yelleri 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Uzak Şehir 23:15 Eşref Rüya 2 | 7

31 Mart 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Şakir Paşa Ailesi 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Kızıl Goncalar 23:15 Hudutsuz Sevda 3 | 7