31 MAYIS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 31 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 31 Mayıs 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
31 Mayıs 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:45 Can Borcu
03:30 Aldatmak
05:50 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:30 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
15:20 Bir Gece Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
31 Mayıs 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
23:30 Çember: Yolun Sonundaki Kız
31 Mayıs 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
01:30 Çift Kişilik Oda
04:00 Elkızı
06:00 Karagül
07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Çift Kişilik Oda
16:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çift Kişilik Oda
23:00 Çift Kişilik Oda
31 Mayıs 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Üçlü Tehlike
01:45 Bahar
04:00 Kızılcık Şerbeti
08:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Allah Allah
14:45 Japon İşi
16:45 İyi Aile Çocuğu
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti