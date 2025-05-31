  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. 31 MAYIS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

31 MAYIS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 31 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 31 Mayıs 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
31 MAYIS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var? - Resim: 1

31 Mayıs 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:45 Can Borcu

03:30 Aldatmak

05:50 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

13:30 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

15:20 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

1 | 7
31 MAYIS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var? - Resim: 2

31 Mayıs 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

23:30 Çember: Yolun Sonundaki Kız

2 | 7
31 MAYIS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var? - Resim: 3

31 Mayıs 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

01:30 Çift Kişilik Oda

04:00 Elkızı

06:00 Karagül

07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Çift Kişilik Oda

16:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çift Kişilik Oda

23:00 Çift Kişilik Oda

3 | 7
31 MAYIS 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda hangi diziler var? - Resim: 4

31 Mayıs 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Üçlü Tehlike

01:45 Bahar

04:00 Kızılcık Şerbeti

08:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Allah Allah

14:45 Japon İşi

16:45 İyi Aile Çocuğu

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

4 | 7