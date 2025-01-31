31 OCAK 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi programlar var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 31 Ocak 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 31 Ocak 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
31 Ocak 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
00:40 Başka Bir Gün
03:40 Zembilli
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Başka Bir Gün
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Zembilli
31 Ocak 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
00:15 Annem Ankara
01:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
31 Ocak 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
02:15 Adım Farah
04:30 Memet Özer ile Mutfakta
05:45 Şakir Paşa Ailesi
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Paradise
21:00 Şakir Paşa Ailesi
23:45 Orta Sayfa
31 Ocak 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sandık Kokusu
04:45 Deha
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti