31 OCAK 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi programlar var?

31 Ocak 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:40 Başka Bir Gün 03:40 Zembilli 07:00 Kahvaltı Haberleri 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Başka Bir Gün 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Zembilli 1 | 7

31 Ocak 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:15 Annem Ankara 01:30 Siyah Beyaz Aşk 04:30 Kuzey Güney 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:15 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 2 | 7

31 Ocak 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 02:15 Adım Farah 04:30 Memet Özer ile Mutfakta 05:45 Şakir Paşa Ailesi 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Paradise 21:00 Şakir Paşa Ailesi 23:45 Orta Sayfa 3 | 7