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31 OCAK 2025 CUMA YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi programlar var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 31 Ocak 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 31 Ocak 2025 Cuma TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

31 Ocak 2025 Cuma ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:40 Başka Bir Gün

03:40 Zembilli

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Başka Bir Gün

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Zembilli

1 | 7

31 Ocak 2025 Cuma KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:15 Annem Ankara

01:30 Siyah Beyaz Aşk

04:30 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

2 | 7

31 Ocak 2025 Cuma NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

02:15 Adım Farah

04:30 Memet Özer ile Mutfakta

05:45 Şakir Paşa Ailesi

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Paradise

21:00 Şakir Paşa Ailesi

23:45 Orta Sayfa

3 | 7

31 Ocak 2025 Cuma SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Sandık Kokusu

04:45 Deha

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

4 | 7