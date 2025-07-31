31 Temmuz 2025 Perşembe ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:00 Gerçeğe Çağrı 00:45 Jack Reacher: Asla Geri Dönme 03:00 Bir Gece Masalı 05:50 Bir Küçük Gün Işığı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kader Oyunları 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 17:00 Görevimiz Tatil 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 1 | 7

31 Temmuz 2025 Perşembe KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:00 Kurtuluş Günü 01:45 Zalim İstanbul 04:00 Kuzey Güney 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09:30 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Uzak Şehir 16:00 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw 22:45 Ejder Yürek: İntikam 2 | 7

31 Temmuz 2025 Perşembe NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:00 Transfer Dosyası 00:15 İlk Buluşma 02:15 İnadına Aşk 04:00 Son Yaz 06:00 Karagül 08:30 Çalar Saat 10:00 Yasak Elma 12:45 Sen Çal Kapımı 15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Cenazemize Hoş Geldiniz 22:30 Cenazemize Hoş Geldiniz 3 | 7

31 Temmuz 2025 Perşembe SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?) 00:00 Cici Babam 01:45 Bizans Oyunları 03:30 Kızılcık Şerbeti 06:00 Siyah Kalp 09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:00 Bahar 15:00 Kızılcık Şerbeti 18:25 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:45 Mekanik 4 | 7

31 Temmuz 2025 Perşembe STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?) 00:00 Aramızda Kalsın 02:00 Kiralık Aşk 04:30 Erkenci Kuş 07:00 Menajerimi Ara 09:00 Ada Masalı 11:00 Aramızda Kalsın 13:30 Kiralık Aşk 16:15 Erkenci Kuş 19:00 Star Haber 20:00 Neşeli Günler 22:00 Kırılma Noktası 23:50 Kırılma Noktası 5 | 7

31 Temmuz 2025 Perşembe TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?) 00:00 Gönül Dağı 01:35 Leyla ile Mecnun 04:25 Seksenler 05:00 Kim Gitsin? 06:00 Ege'nin Hamsisi 08:25 Kod Adı Kırlangıç 09:45 Kendi Düşen Ağlamaz 13:00 Seksenler 14:25 Teşkilat 17:45 Kim Gitsin? 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Maç Özel 20:45 Başakşehir - Cherno More 22:45 Gönül Dağı 6 | 7