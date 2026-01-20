334 TL'ye ayı etli soba satıyorlar
Japonya'nın başkenti Tokyo’daki Matsuishi adlı noodle restoranı, klasik “niku soba” anlayışını değiştirerek menüsüne ayı etli soba ekledi. Sınırlı süreyle sunulan bu sıra dışı seçenek, hem merak uyandırıyor hem de Japon mutfağında nadir rastlanan bir deneyim vadediyor.
Japonya’da “niku soba” yani “etli soba” adı kulağa geniş bir seçenek sunuyormuş gibi gelse de, pratikte çoğunlukla ince dilimlenmiş dana veya domuz eti anlamına geliyor. Ancak Matsuishi, sipariş ekranında eti net şekilde seçtiren bir sistem kullanıyor; dana, tavuk, domuz ve kıyma seçeneklerinin yanına bir de ayı seçeneği ekleyerek şaşırtıcı bir alternatif sunuyor.
Restoranın Ocak ayı itibarıyla satışa çıkardığı ayı etli soba, şehir merkezinde nadir bulunan bir malzemeyi erişilebilir hale getiriyor. Sipariş ekranındaki küçük-orta-büyük gibi seçenekler, et miktarını belirliyor ve en büyük porsiyon olan “0.6” seçeneği bile 1220 yen (334 TL) gibi uygun bir fiyatla sunuluyor.
Suyun üzerinde kalın ayı eti şeritleri, tempura kırıntıları, yeşillikler, içine kırılmış yumurta ve taze soğan yer alıyor. Daha önce ayı eti yediği için sert ve lifli olabileceğini düşünen Japon gazeteci Seiji Nakazawa, büyük parçaları çiğnemenin zor olmasından endişe ediyor. Ancak etin uzun süre pişirilerek yumuşatıldığı ve bu kaygının boşa çıktığı aktarılıyor.
Tat açısından Seiji, ayı etini “zengin umami” ve hem tatlı hem tuzlu notalar taşıyan bir lezzet olarak tanımlıyor. Etin suyu emerek aromayı daha dengeli hale getirdiği, bazen hissedilebilen “yabanî” tadın da ustaca bastırıldığı belirtiliyor. Matsuishi’nin et suyunda şeker veya mirin kullanılmaması, buna rağmen Kyushu usulü daha tatlı soya sosuyla derin bir lezzet yakalanması da öne çıkan detaylar arasında.
Seiji, beklentisinin aksine “kaba ve sert” bir deneyim değil, daha rafine bir lezzetle karşılaştığını söylüyor.
Sınırlı süreli sunulan ayı etli sobayı tekrar yiyebileceğini belirten Seiji, bu tabağın damak zevkini geliştiren farklı bir deneyim sunduğu görüşünde.