334 TL'ye ayı etli soba satıyorlar

Tat açısından Seiji, ayı etini “zengin umami” ve hem tatlı hem tuzlu notalar taşıyan bir lezzet olarak tanımlıyor. Etin suyu emerek aromayı daha dengeli hale getirdiği, bazen hissedilebilen “yabanî” tadın da ustaca bastırıldığı belirtiliyor. Matsuishi’nin et suyunda şeker veya mirin kullanılmaması, buna rağmen Kyushu usulü daha tatlı soya sosuyla derin bir lezzet yakalanması da öne çıkan detaylar arasında.