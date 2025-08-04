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  4. 4 Ağustos 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

4 Ağustos 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 4 Ağustos 2025 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 4 Ağustos 2025 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

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4 Ağustos 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 1

4 Ağustos 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aile Saadeti

03:00 Bir Gece Masalı

05:30 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Çakallarla Dans 5

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aile Saadeti

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4 Ağustos 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 2

4 Ağustos 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Washington'da Deprem

01:45 Washington'da Deprem

03:30 Zalim İstanbul

05:00 Kuzey Güney

07:00 Kavak Yelleri

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber Bülteni

20:00 Turnike

23:15 Yaşamak Güzel Şey

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4 Ağustos 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 3

4 Ağustos 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Transfer Dosyası

01:00 İlk Buluşma

03:15 İnadına Aşk

04:45 Son Yaz

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 4

22:30 Bu Bir Başlangıç

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4 Ağustos 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 4

4 Ağustos 2025 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Türkler Çıldırmış Olmalı

00:15 Dedemin Fişi

02:00 Türkler Çıldırmış Olmalı

03:30 Kızılcık Şerbeti

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Korkusuz Korkak

21:45 Yoksul

23:45 Korkusuz Korkak

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4 Ağustos 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 5

4 Ağustos 2025 Pazartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Tut Sözünü

00:30 Tut Sözünü

02:15 Aramızda Kalsın

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Greenland Son Sığınak

22:30 Greenland Son Sığınak

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4 Ağustos 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 6

4 Ağustos 2025 Pazartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 3'te 3

00:15 Hobit 2: Smaug'un Çorak Toprakları

02:45 Yeşil Deniz

03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

06:00 Ege'nin Hamsisi

08:30 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

12:55 Seksenler

14:30 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hugo

22:25 Gönül Dağı

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4 Ağustos 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? - Resim: 7

4 Ağustos 2025 Pazartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:00 Gençlik Rüzgarı

05:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

Kaynak: HABER MERKEZİ
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