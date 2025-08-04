4 Ağustos 2025 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

4 Ağustos 2025 Pazartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?) 00:00 Kim Milyoner Olmak İster? 00:20 Aile Saadeti 03:00 Bir Gece Masalı 05:30 Ateş Kuşları 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kader Oyunları 13:00 Gün Ortası 14:00 Sen Anlat Karadeniz 17:00 Çakallarla Dans 5 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Aile Saadeti 1 | 7

4 Ağustos 2025 Pazartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?) 00:00 Washington'da Deprem 01:45 Washington'da Deprem 03:30 Zalim İstanbul 05:00 Kuzey Güney 07:00 Kavak Yelleri 09:30 Yaprak Dökümü 12:00 Kanal D Haber Gün Arası 13:00 Uzak Şehir 16:00 Aşk-ı Memnu 18:45 Kanal D Ana Haber Bülteni 20:00 Turnike 23:15 Yaşamak Güzel Şey 2 | 7

4 Ağustos 2025 Pazartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?) 00:00 Transfer Dosyası 01:00 İlk Buluşma 03:15 İnadına Aşk 04:45 Son Yaz 06:00 Karagül 08:30 Çalar Saat 10:00 Yasak Elma 12:45 Sen Çal Kapımı 15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası 16:30 Karagül 19:00 NOW Ana Haber 20:00 Recep İvedik 4 22:30 Bu Bir Başlangıç 3 | 7

4 Ağustos 2025 Pazartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?) 00:00 Türkler Çıldırmış Olmalı 00:15 Dedemin Fişi 02:00 Türkler Çıldırmış Olmalı 03:30 Kızılcık Şerbeti 06:00 Siyah Kalp 09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:00 Bahar 15:00 Kızılcık Şerbeti 18:25 Show Ana Haber 20:00 Korkusuz Korkak 21:45 Yoksul 23:45 Korkusuz Korkak 4 | 7

4 Ağustos 2025 Pazartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?) 00:00 Tut Sözünü 00:30 Tut Sözünü 02:15 Aramızda Kalsın 04:00 Kiralık Aşk 05:30 Erkenci Kuş 07:00 Menajerimi Ara 09:00 Ada Masalı 11:00 Aramızda Kalsın 13:30 Kiralık Aşk 16:15 Erkenci Kuş 19:00 Star Haber 20:00 Greenland Son Sığınak 22:30 Greenland Son Sığınak 5 | 7

4 Ağustos 2025 Pazartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?) 00:00 3'te 3 00:15 Hobit 2: Smaug'un Çorak Toprakları 02:45 Yeşil Deniz 03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu 06:00 Ege'nin Hamsisi 08:30 Kod Adı Kırlangıç 10:00 Kendi Düşen Ağlamaz 12:55 Seksenler 14:30 Teşkilat 17:45 Kim Gitsin? 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Hugo 22:25 Gönül Dağı 6 | 7