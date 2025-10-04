Google Haberler

4 EKİM 2025 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 4 Ekim 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 4 Ekim 2025 Cumartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

4 Ekim 2025 Cumartesi ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)

00:00 Aşk ve Gözyaşı 

02:00 Aşk ve Gözyaşı 

05:00 Kardeşlerim 

07:30 atv’de Hafta Sonu 

10:00 Gözleri KaraDeniz 

13:00 Aşk ve Gözyaşı 

16:00 Gözleri KaraDeniz 

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 Aynadaki Yabancı 

22:30 Aynadaki Yabancı 

4 Ekim 2025 Cumartesi KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)

00:00 Arka Sokaklar 

00:15 Eşref Rüya 

02:45 Poyraz Karayel 

04:45 Baht Oyunu 

07:00 Yabancı Damat 

08:30 Konuştukça 

09:45 Magazin D Cumartesi 

13:00 Arka Sokaklar 

15:45 Uzak Şehir 

19:00 Kanal D Ana Haber 

20:00 Gelin Takımı 

22:30 Gelin Takımı 

4 Ekim 2025 Cumartesi NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)

00:00 Halef 

02:00 Kıskanmak 

04:00 İnadına Aşk 

05:00 Bay Yanlış 

06:15 Karagül 

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 

11:15 Kıskanmak 

13:45 Yasak Elma 

15:45 Halef 

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 

20:00 Ben Leman 

22:30 Ben Leman 

4 Ekim 2025 Cumartesi SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)

00:00 Kızılcık Şerbeti 

00:15 Veliaht 

02:45 Bahar 

06:00 Aile 

08:00 Cımbız Ali 

10:00 Cumartesi Sürprizi 

13:00 Bahar 

15:30 Veliaht 

18:25 Show Ana Haber 

20:00 Güldür Güldür Show 

4 Ekim 2025 Cumartesi STAR TV yayın akışı (Bu akşam STAR TV'de hangi diziler var?)

00:00 Sahipsizler 

01:15 Çarpıntı 

04:00 Dürüye'nin Güğümleri 

05:30 Söz 

07:00 İstanbullu Gelin 

09:30 Aramızda Kalsın 

11:00 Kral Kaybederse 

14:00 Bir Şansım Olsa 

15:30 Çarpıntı 

19:00 Star Haber 

20:00 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı 

23:15 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı 

4 Ekim 2025 Cumartesi TRT 1 yayın akışı (Bu akşam TRT 1'de hangi diziler var?)

00:00 Teşkilat 

02:25 Seksenler 

03:25 Kalk Gidelim 

05:25 Yedi Numara 

06:05 Benim Güzel Ailem 

08:55 Kod Adı Kırlangıç 

10:30 Hayallerinin Peşinde 

11:30 Cennetin Çocukları 

14:45 Teşkilat 

17:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 

19:00 Ana Haber 

20:00 Gönül Dağı 

4 Ekim 2025 Cumartesi TV8 yayın akışı (Bu akşam TV8'de hangi diziler var?)

00:00 MasterChef Türkiye 

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

03:30 Gel Konuşalım 

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım 

08:45 Gençlik Rüzgarı 

10:00 Gazete Magazin 

14:30 MasterChef Türkiye 

16:00 İtiraf Et 

20:00 MasterChef Türkiye 

