4 MAYIS 2025 PAZAR YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. 4 Mayıs 2025 Pazar akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları merakla takip ediliyor. İşte, 4 Mayıs 2025 Pazar TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
4 Mayıs 2025 Pazar ATV yayın akışı (Bu akşam ATV'de hangi diziler var?)
10.00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
12:10 Bir Gece Masalı
15:30 Can Borcu
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
4 Mayıs 2025 Pazar KANAL D yayın akışı (Bu akşam KANAL D'de hangi diziler var?)
07:00 Kavak Yelleri
08.30 Konuştukça
12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 İnci Taneleri
16.30 Eşref Rüya
20.00 Durdurulamaz
21.45 Nil’de Ölüm
4 Mayıs 2025 Pazar NOW TV (FOX TV) yayın akışı (Bu akşam NOW TV (FOX TV)'de hangi diziler var?)
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15
Ekonomi Arası
11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Kızıl Goncalar
16.30 Hudutsuz Sevda
20.00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
4 Mayıs 2025 Pazar SHOW TV yayın akışı (Bu akşam SHOW TV'de hangi diziler var?)
08.00 Kızılcık Şerbeti
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Züğürt Ağa
15.15 Deha
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Deha